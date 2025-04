BYD, surclassa Tesla sui profitti del trimestre: 1,3 miliardi contro 409 milioni

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il colosso cinese BYD ha iniziato il 2025 con un primo trimestre molto favorevole a livello finanziario, superando nettamente la rivale Tesla. Ha annunciato un utile netto di 1,3 miliardi di dollari, mentre il suo principale concorrente si è fermato a 409 milioni di dollari di profitti. Ora BYD deve risolvere i problemi legati alle vendite ancora molto basse in Europa.

Se fosse un Gran premio, è come se BYD avesse vinto dando un paio di giri di distacco a Tesla. Pur tenendo conto che, soprattutto in Europa, il calo di Tesla è dovuto per buona parte all’impegno politico del suo fondatore Elon Musk al fianco di Donald Trump nella squadra di governo. Un handicap che ora l’imprenditore sudafricano vuole cancellare, tornando a lavorare a tempo pieno o quasi negli uffici di Tesla. E recandosi solo saltuariamente a Washington.

BYD continua a correre, mentre Tesla è in frenata

Siamo parlando del conto economico, trainato ovviamente da un aumento delle vendite. Pur leggermente inferiori alle aspettative degli analisti, BYD ha registrato un aumento del giro d’affari del 36% sul primo trimestre 2024, superando i 23 miliardi di dollari.

Risultato che ha colpito ancora di più considerando che il primo trimestre è di solito il periodo meno favorevole per le vendite. Le case automobilistiche cinesi lo soffrono particolarmente a causa delle lunghe vacanze del Capodanno Lunare. BYD ha venduto quasi 1 milione di veicoli nel trimestre. Ricordando che il suo obiettivo annuale è di 5,5 milioni di unità, di cui 800.000 destinati all’esportazione.

Mentre BYD continua la sua corsa, Tesla ha frenato bruscamente con un utile netto di 409 milioni di dollari per il primo trimestre, al di sotto delle aspettative del mercato. BYD si sta espandendo a livello globale, in particolare su mercati ad alta crescita come il Sud America e il sud-est asiatico.

L’azienda sta inoltre costruendo una nuova fabbrica di veicoli elettrici in Ungheria, che dovrebbe iniziare la produzione entro la fine del 2025. Questo stabilimento rappresenta un passo significativo nella strategia di espansione europea di BYD. Oltre a consentire al marchio cinese di evitare i dazi stabiliti nell’autunno scorso dalla Ue sull’importazione di auto cinesi.

BYD, in Europa le vendite non decollano: gli automobilisti non sono ancora pronti al passaggio all’elettrico e passano dalle ibride

Ma è proprio il mercato della Ue il punto di debolezza del gruppo cinese. Nel 2024, BYD ha venduto soltanto 57.000 veicoli elettrici in Europa. Una cifra che rappresenta solo il 2,8% di quota di mercato. Un risultato è ben al di sotto delle aspettative, soprattutto se confrontato con il successo che l’azienda sta riscontrando in altre parti del mondo. Nel 2024, BYD ha venduto oltre 4,2 milioni di auto elettriche a livello globale, con un aumento del 41% rispetto all’anno precedente.

Ma quali sono le ragioni? L’ex manager Fiat Alfredo Altavilla, special advisor di BYD per Europa, ha spiegato che un errore è stato quello di offrire da subito un’ampia gamma di modelli elettrici. Ma il mercato non è ancora pronto e l’automobilista preferisce pima passare dai veicolo ibridi o ibridi plug-in. Inoltre, la rete di concessionarie di BYD in Europa è ancora limitata e concentrata principalmente nelle grandi città. Sottovalutando il potenziale delle aree di provincia, meno servite da mezzi pubblici

Un altro problema – ha fatto notare Bloomberg – è la strategia di comunicazione. Un esempio su tutti: BYD ha investito molto per sponsorizzare gli Europei di calcio, presentandosi come principale produttore di veicoli NEV (New Energy Vehicle). Termine NEV è poco conosciuto in Europa, creando confusione tra i consumatori.

BYD vuole recuperare su Tesla anche nella Ue

Visti i risultati negativi del 2024 in Europa, BYD ha modificato la sua strategia, introducendo modelli ibridi accanto a quelli completamente elettrici. Inoltre, la rete di concessionarie verrà ampliata. In Germania passerà dagli attuali 27 a 120 entro la fine del 2025. I primi segnali di questa nuova strategia sono già visibili. Nel primo trimestre del 2025, BYD ha venduto oltre 37.000 unità nel Regno Unito, un aumento significativo rispetto alle 8.500 unità vendute nello stesso periodo del 2024.

