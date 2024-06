BYD Tang, Suv da 530 km

BYD Tang: arriva un nuovo Suv elettrico cinese, con 7 posti , trazione integrale e una batteria blade da 108 kWh che assicura un’autonomia fino a 530 km.

BYD Tang: ricarica fino a 170 kW, 5 stelle nei crash

Dazi o no, l’offensiva elettrica cinese non si ferma. Uno dei marchi più importanti, BYD, ha presentato questo Suv che combina la doppia motorizzazione con la tecnologia Blade Battery, con ricarica rapida fino a 170 kW. E il punteggio massimo, 5 stelle, nei test di sicurezza Euro NCAP. Sviluppata e prodotta dalla divisione batterie di BYD, la batteria Blade è caratterizzata da un catodo di litio-ferro-fosfato (LFP) e da 24 moduli di celle raffreddate a liquido. Ciascuno con un profilo longitudinale simile a una lama (blade). Il costruttore assicura che “questo design brevettato migliora la durata, la longevità, le prestazioni di carica e la stabilità termica in condizioni climatiche e operative variabili”. In AC il caricabatterie di bordo arriva a 11 kW di potenza. Nelle aree prive di prese di corrente il Tang si trasforma in una “batteria mobile” grazie alla funzione V2L (Vehicle-to-Load), che consente di fornire energia a dispositivi elettrici esterni. Tra cui utensili e attrezzature da campeggio, con potenza massima di 4 kW.

Potenza combinata di 380 kW, accelerazione 0-100 in 4,9″

Il motore elettrico anteriore sviluppa 180 kW, mentre il motore elettrico posteriore contribuisce con 200 kW per una potenza combinata di 380 kW (517 CV). La coppia complessiva di 700 Nm garantisce un’accelerazione istantanea e senza interruzioni, con uno scatto da 0 a 100 km/h di soli 4,9 secondi. La coppia elevata e la struttura del Tang consentono una capacità di traino massima di 1.500 kg. BYD assicura che “la presenza di una pompa di calore di serie aumenta l’efficienza termica della batteria fino al 20%. Consentendo anche un notevole risparmio energetico (fino al 40%) durante il riscaldamento dell’abitacolo. Ciò comporta un aumento del 10% dell’autonomia complessiva rispetto a un sistema di riscaldamento convenzionale“. I prezzi non sono ancora noti: la vendita inizierà nell’ultima parte dell’anno.