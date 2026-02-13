BYD supera Ford nelle vendite. E l’Ovale Blu cambia strategia…

Per la prima volta BYD supera Ford nelle vendite globali, sfruttando la crescita delle sue auto elettriche a basso costo. Si tratta di un passaggio simbolico nella competizione mondiale sulla mobilità green. Ma Ford non si tira indietro e rilancia: pronta una nuova gamma di EV più compatti ed accessibili.
Nel 2025 il colosso cinese ha venduto oltre 4,6 milioni di veicoli a batteria (BEV e PHEV), contro i poco meno di 4,4 milioni dell’Ovale Blu. Una distanza che riflette il peso crescente dei modelli a basso costo e spinge Ford a rivedere la propria strategia EV.