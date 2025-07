BYD stacca Tesla: il re dell’elettrico è cinese

BYD stacca Tesla: il re dell’elettrico è il colosso cinese. Dopo un lungo testa a testa, nel 2025 il dominio della marca asiatica è sempre più netto.

BYD stacca Tesla e ipoteca la leadership per il 2025

Una va indietro, l’altra migliora mese dopo mese: ormai il sorpasso di BYD su Tesla è un fatto consolidato. Legato al trend tuttora positivo del colosso cinese e alla marcia indietro che continua a contraddistinguere il brand di Elon Musk anche nel 2025. L’ultimo trimestre ha visto le immatricolazioni di Tesla calare di un altro 13% a quota 384 mila. Mentre BYD veleggia verso quota 600 mila, in forza di un’espansione globale sempre più decisa e di una gamma-prodotto molto più completa. Aiutata anche dall’oggettivo auto-gol rappresentato dall’impegno politico di Elon Musk, che ha comunque allontanato fette di potenziali clienti. Soprattutto negli Stati Uniti e in Europa. E c’è da chiedersi che cosa avrebbe potuto fare di più BYD nel vecchio Continente se la UE non avesse imposto dazi severi sulle vettue elettriche cinesi…

Un colosso nato nel 2003 che cresce anno dopo anno

In Italia, al momento, le posizioni sono invertite. I dazi di Bruxelles hanno indotto le marche cinesi a puntare soprattutto sull’ibrido, anche BYD ha sulla rampa di lancio un prodotto molto interessante come la BYD Dolphin Surf (qui sopra la VIDEO-PROVA dal nostro YouTube). I modelli elettrici del marchio cinese più venduto sono stati la Dolphin (676 immatricolazioni), la Atto 3 (515), la Sealion 7 (376), la Seal (333), la citata Dolphin Surf (280) e la Seal U (163). Tesla domina ancora la classifica dall’alto dei 3.396 pezzi venduti dalla Model 3 e dai 3.055 della Model Y, ma con numeri in netto calo. Fondata nel 2003 come costola di una società spcializzata nella produzione di batterie, la BYD sembra essere una storia ancora tutta da scrivere. Quanto alla capacità di Tesla di reagire al sorpasso subito, bisognerebbe essere nella testa di Elon Musk per capire quanto la sfida gli interessi. Al momento sembra non molto.