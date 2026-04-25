BYD sfotte gli sfottitori: “Lavatrice con le ruote”? Sì, ma fa anche il bucato













BYD sfotte gli sfottitori alla Milano Design Week. Lo fa con un video tanto ironico quanto efficace: un ragazzo seduto su una lavatrice risponde con nonchalance al classico commento “Bella lavatrice”, mentre alle sue spalle una DOLPHIN SURF dimostra che sì, quell’auto elettrica può davvero “fare il bucato”. Risultato? Oltre 100 mila visualizzazioni in un giorno e una lezione di comunicazione che va ben oltre il design.

L’idea nasce da uno dei cliché più duri a morire quando si parla di auto elettriche: il paragone con gli elettrodomestici. Un’immagine spesso usata in senso dispregiativo, che BYD ha deciso di ribaltare con intelligenza e creatività.

Invece di ignorare o contrastare i commenti negativi, li ha trasformati nel cuore stesso della campagna. La scena è ambientata nello spazio Haier in via Bergognone 26, nel Tortona Design District.

Quando l’ironia diventa strategia

Nel video protagonista della campagna, realizzato per la Milano Design Week, tutto ruota attorno a una scena volutamente surreale ma estremamente concreta. Un ragazzo è seduto su una lavatrice Haier. Qualcuno commenta: “Bella lavatrice”. E lui, senza scomporsi, lascia intendere che non è solo una battuta: l’auto parcheggiata accanto, una BYD Dolphin Surf, sta davvero alimentando l’elettrodomestico.

Dietro lo sketch si nasconde però una tecnologia tutt’altro che ironica: la Vehicle-to-Load (V2L), che consente all’auto elettrica di fornire energia a dispositivi esterni. Una funzionalità già presente su diversi modelli, ma ancora poco conosciuta dal grande pubblico.

La campagna centra un punto chiave: le auto elettriche non sono solo mezzi di trasporto, ma veri e propri hub energetici mobili. Con il V2L, un’auto può alimentare elettrodomestici, attrezzature da campeggio o, come nel caso della campagna, una lavatrice.

Social media: dagli hater agli alleati

Uno degli aspetti più riusciti dell’operazione è l’approccio ai social. Il video short pubblicato su Youtube, rilanciato sul canale Instagram di BYD con questo commento: “Ce l’hanno scritto così tante volte che questa collaborazione praticamente si è accesa da sola“, ha totalizzato in un giorno 3.318 like e 192 commenti. Tanto che poco dopo è comparso un secondo video con BYD Dolphin Surf che alimenta un forno a microonde per riscaldare una pasta all’Amatriciana.