BYD sfida Tesla per la leadership mondiale nell’elettrico? Secondo gli analisti di StockApps, il gruppo cinese può effettuare il sorpasso già quest’anno.

BYD sfida Tesla, con un’offensiva su scala globale

Già nel 2022 BYD ha aumentato la produzione di un impressionante 211%. Sorpassando anche Tesla, che però conserva la leadership nelle vendite, il dato più importante. Ma anche su questo fronte le cose stanno cambiando. Il colosso cinese finora ha venduto auto elettriche praticamente solo in patria, ma dal 2023 ha iniziato ad aggredire i mercati stranieri con determinazione. E costruirà stabilimenti in Tailandia e soprattutto in Europa, qui per evitare i dazi UE sull’import di auto cinesi con quella che una volta sidefiniva “una fabbrica cacciavite“. L’analista Edith Reads spiega: “Il successo di BYD è attribuito a diversi fattori. Tra cui la crescente attenzione della Cina ai veicoli elettrici e la catena di fornitura integrata per componenti importanti. Oltre a una crescente preferenza dei consumatori per auto economiche, ma di alta qualità, soprattutto alla luce di una possibile recessione“.

Ritmi di crescita forsennati, Elon Musk reggerà il ritmo?

BYD Auto è stata fondata nel 2003, lo stesso anno in cui Martin Eberhard e Marc Tarpenning diedero vita a Tesla, prima dell’avvento di Elon Musk. Nel 2022 ha immatricolato 1,86 milioni di auto a batterie, tra elettriche pure e ibride plug-in, ma nelle sole EV è ancora all’inseguimento della marca americana. Oltre alle auto, BYD produce anche autobus e camion elettrici. Gli analisti di Stockapps sono convinti che abbia prospettive molto più promettenti di Tesla, che nel 2022 è cresciuta “solo” del 40% a 1311 milioni di immatricolazioni. Con 439.770 auto vendute in Cina, il mercato più remunerativo, un dato considerato sotto le attese. Vedremo nei prossimi mesi se le previsioni di Stockapps sono azzeccate: per prevenire eventuali cali della domanda Tesla da gennaio ha iniziato una furibonda guerra dei prezzi. E finora in Borsa chi ha scommesso contro Elon Musk si è bruciato le dita…