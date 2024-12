BYD Sealion 7: test con la full electric cinese, molto interessante perché centrata su necessità e gusti anche europei. Prezzi da 47.990 euro. Articolo + VIDEO.

BYD Sealion 7: pacchi-batteria Blade di 3° generazione

La BYD Sealion 7 si inserisce in un segmento dove sono già impegnati diversi brand. E dove troviamo anche l’elettrica più venduta al mondo, la Tesla Model Y. È lunga 4,83 metri, larga 1,95 e alta 1,62, ma, nonostante le dimensioni ha un design filante. L’anteriore ricorda moltissimo lo stile della Seal con fari molto tagliati e linee morbide. Fari sottili anche al posteriore collegati da una linea orizzontale. Un accenno di spoiler e uno spoiler vero e proprio sopra al lunotto posteriore. Questo, oltre a dare un tocco di sportività, è importante per la riduzione dei vortici aerodinamici. La Sealion nasce sulla piattaforma BYD di terza generazione che integra i pacchi-batteria Blade nel telaio e li trasforma in elementi strutturali. Vantaggi? Maggiore rigidità torsionale e anche un po’ di spazio in più. Il bagagliaio è decisamente generoso (520 litri) e con una soglia di carico bassa. C’è poi anche un’altro vano all’anteriore da circa 60 litri.

Gli interni: grande schermo centrale da 15,6”

La prima cosa che si nota è quanto la BYD Sealion 7 sia spaziosa. Merito sia delle dimensioni generali che della nuova piattaforma, ma anche dell’ampia vettura e del tettuccio panoramico. Il design resta lo stesso super-minimale di BYD, ma si nota una maggior cura nella scelta dei materiali e anche nell’assemblaggio. In particolar modo, sedili e plancia sono rifiniti bene e i sedili poi sono, oltre che regolabili elettricamente, anche ventilati e riscaldabili. Domina come d’abitudine un grande schermo centrale da 15,6” orientabile in orizzontale o verticale. Subito sotto c’è un grande tunnel centrale con piattaforma per la ricarica ad induzione dello smartphone e alcuni comandi per regolare il clima e le modalità di guida.

Batterie da 82 o 91 kWh, autonomia sui 500 km, ricarica fino a 230 kW

La BYD Sealionè disponibile in tre versioni: la Comfort, con batteria da 82,5 kWh e trazione posteriore da 313 CV. La Design in, con la stessa batteria, ma a trazione integrale e 530 cv. E la Exellence con lo stesso powertrain, ma con batteria da 91,3 kWh. La ricarica arriva a 150 kW per le versioni con batteria da 82,5 kWh oppure a 230 kW per la batteria più capiente. Tradotto in tempo: si passa dal 10 all’80% in 24 minuti. Autonomia dichiarata 500 km. La prima impressione di guida è di grande confort, sia per la vita a bordo che per la dinamica del veicolo. Le sospensioni sono morbide e assorbono bene le imperfezioni del fondo stradale, ma restano morbide anche quando la velocità aumenta. E questo non è il massimo per gestire un peso di quasi 2500 kg. Lo stesso si può dire dello sterzo, che è piuttosto leggero, diretto, masempre piuttosto ovattato.Il motore è possente, parliamo di 530 Cv, ma hai l’impressione di avere sempre tutto sotto controllo e di una guida tutto sommato pastosa. Questo restituisce una sensazione di sicurezza, ma toglie un po’ di adrenalina se ti aspetta qualcosa di più dai quasi 700 Nm di coppia. Nota di merito per la frenata: non morde nella prima fase, ma si dimostra comunque all’altezza e progressiva.

BYD Sealion 7 / Prezzi a partire da 47.990 euro

Concludiamo come al solito parlando di prezzi: si parte da 47.990 euro per la Comfort, mentre ne servono rispettivamente 6.000 e 11.000 in più per la Design e per la Excellence.

