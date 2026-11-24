BYD sceglie la Francia per impiantare la nuova fabbrica europea, evitando così i pesanti dazi UE sulle auto elettriche importate dalla Cina.

BYD sceglie la Francia, Italia ancora tagliata fuori

Anche questa volta l’Italia resta tagliata fuori dagli ingenti investimenti dei costruttori cinesi in Europa. Più che il costo del lavoro, pesa il prezzo proibitivo dell’energia, continuamente lamentato anche dai nostri imprenditori. Ora un colosso come il gruppo automobilistico BYD fa sapere di avere avviato “trattative in esclusiva” con Ineos Automotive per acquisire lo stabilimento produttivo di Hambach. Siamo nel dipartimento francese della Mosella, vicino al confine con la Germania. Qui realizzerà veicoli per il mercato europeo. Lo ha annunciato la società in una nota, precisando che l’operazione “resta subordinata alla consultazione” con i rappresentanti dei lavoratori. Un passaggio non banale, tanto più in un Paese come la Francia, che sarà indicativo del gradimento di un nuovo datore di lavoro cinese.

Occupazione salva nella fabbrica ex Ineos

“Il nostro impegno in Europa è di lungo periodo. L’investimento proposto a Hambach riflette la nostra fiducia nella Francia e la nostra ambizione di continuare a crescere in Europa”, ha spiegato Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD. “Vogliamo offrire ai consumatori europei la possibilita’ di scegliere veicoli costruiti in Francia. Portando la nostra tecnologia e le nostre innovazioni nella mobilità elettrica più vicino a casa”. Il gruppo punta a mantenere operativo lo stabilimento, “salvaguardare l’occupazione locale e creare nuove opportunità per lavoratori e fornitori della regione“. Già a ottobre Stella Li aveva indicato la Francia tra i Paesi selezionati per ospitare un nuovo impianto produttivo del gruppo. Nella scelta un ruolo decisivo é attribuito anche a un top manager italiano, Alfredo Altavilla, braccio destro di Sergio Marchionne ai tempi di FCA, ora in BYD Europe.