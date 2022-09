BYD sbarca in Germania: Atto 3 costerà 38.000 euro

BYD svela i prezzi delle tre BEV che sbarcheranno in Europa entro l’anno. Il modello più atteso, progettato espressamente per i nostri mercati, la BYD Atto 3, partirà dalla Germania al prezzo di 38.000 euro. Gli altri due modelli di categoria premium, la berlina sportiva HAN e il SUV a 7 posti TANG, partiranno entrambe da 72.000 euro.

Dopo la presentazione al Salone di Parigi, in ottobre, le BYD potranno già essere ordinate in Norvegia, Svezia, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo e Germania. I clienti di Francia e Regno Unito avranno accesso ai veicoli entro la fine dell’anno. In seguito, saranno identificati i concessionari che andranno a coprire tutti i principali mercati europei, tra cui Italia e Spagna.

Nelle foto qui sotto i tre modelli in arrivo in Europa: da sinistra BYD Atto 3, BYD Han e BYD Tang.

Nel resto del continente, precisa BYD, i prezzi potranno variare in funzione di specifiche caratteristiche del mercato, costi di commercializzazione e regimi fiscali. Ma con scostamenti non signigificativi.

Il presidente di BYD, Wang Chuanfu che ha fondato l’azienda nel 1995, ha dichiarato: «L’Europa è la culla dell’industria automobilistica e ha un forte spirito di innovazione. Gli europei stanno compiendo un grande, comune sforzo per accelerare l’elettrificazione dell’automobile e l’Europa rappresenta il principale mercato trainante per il progresso dei veicoli elettrici. Siamo quindi orgogliosi che BYD possa iniziare a contribuire all’adozione di automobili a zero emissioni in così tanti mercati locali, pressoché contemporaneamente. Non vediamo l’ora di collaborare con i migliori concessionari europei e partner industriali per creare prodotti di alta qualità con tecnologia rispettosa dell’ambiente e offrire scelte ed esperienze diversificate a un maggior numero di consumatori».

Il Global Designer di BYD Wolfgang Egger spiega così la filosofia alla base di BYD Atto 3: «Desideriamo trasmettere freschezza, spaziosità e modernità, un mix capace di soddisfare i giovani e le famiglie».

Dal punto di vista tecnologico le tre vetture si caratterizzano per l’innovativa Blade Battery integrata nella piattaforma e-Platform 3.0 ultra-intelligente di nuova generazione. Il controllo dell’intera filiera, dalle materie prime alle schede elettroniche, assicura ai prodotti affidabilità e prestazioni, afferma Michael Shu, General Manager e Managing Director della BYD Europe and International Cooperation Division. «L’innovazione tecnologica deve essere sicura, affidabile, confortevole e accessibile _ aggiunge _. La fiducia nella nostra tecnologia e nella qualità dei nostri veicoli è tale che le nostre auto vengono fornite con una garanzia sulla batteria di alimentazione di 8 anni».

Nei primi otto mesi di quest’anno, BYD ha prodotto 1 milione di EV, cifra mai raggiunta finora nel settore. BYD è l’unica fra le big cinesi dell’auto a produrre esclusivamente auto elettriche.

