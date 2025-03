BYD, surclassa Tesla: utili e ricavi record e lancia la ricarica in cinque minuti

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

BYD, il colosso cinese delle auto elettriche, torna a superare la rivale Tesla. L’anno scorso è accaduto per un trimestre sul lato vendite: ora mette la freccia come gito d’affari. BYD ha superato i 100 miliardi di dollari di ricavi, con un utile mai raggiunto prima a 5,5 miliardi. Solo pochi giorni fa ha annunciato una ricarica superfast che consente un “pieno” di elettricità in cinque minuti

Non che ci fossero ormai molti dubbi, ma i conti del 2024 consegnano la fotografia di un colosso dell’automotive con cui tutti dovranno fare i conti. A partire da Elon Musk, che ha visto Tesla – la sua creatura più nota – superata nei numeri dal suo principale concorrente. Lo dicono i risultati di bilancio del 2024: per la prima volta, il giro d’affari di BYD è superiore alla casa americana quello di Tesla.

Il fatturato della società cinese è stato pari a d777,1 miliardi di yuan (107,2 miliardi di dollari), mentre Tesla si è fermata a 97,7 miliardi di dollari. I profitti netti di BYD sono cresciuti del 34% su base annua, raggiungendo quota 40,3 miliardi di yuan (5,55 miliardi di dollari).

BYD, in ulteriore crescita nei ricavi e nelle vendite nel mondo con 4,27 milioni di auto: si è avvicinata a Ford e ha superato Tesla

Un risultati ottenuto grazie all’espansione sul mercato interno, di cui è ormai stabilmente leader, ma anche alle vendite all’estero. Nel 2024, la società ha venduto complessivamente 4,27 milioni di auto, avvicinandosi ai livelli di Ford e superando Tesla nelle vendite complessive di auto elettriche e ibride.

Se si considerano solo i veicoli elettrici puri, BYD ha venduto 1,76 milioni di unità, poco al di sotto dei 1,79 milioni di Tesla. L’azienda prevede un’ulteriore accelerazione nel 2025, con un target di vendite tra 5 e 6 milioni di veicoli. I dati dei primi due mesi del 2025 mostrano un incremento del 93% rispetto allo stesso periodo del 2024, con 623.300 unità già consegnate.

La ricarica super fast con autonomia da 400 chilometri

Uno dei fattori chiave della crescita di BYD nei ricavi totali è la sua capacità di rendere le tecnologie avanzate accessibili al grande pubblico. Pochi giorni fa, l’azienda ha presentato una nuova tecnologia di ricarica ultra-rapida. Garantisce un’autonomia di 400 chilometri con soli cinque minuti di ricarica. Inoltre, ha iniziato a integrare sistemi avanzati di assistenza alla guida su quasi tutta la sua gamma di modelli, senza costi aggiuntivi.

A differenza di Tesla, che ha subito un calo nelle vendite in Cina per il quinto mese consecutivo, BYD – come abbiamo detto – ha rafforzato la sua quota di mercato nel Paese, arrivando a controllare una quota di mercato del 15% delle vendite di auto passeggeri, inclusi i veicoli con motore a combustione.

Tesla si difende ancora dalla rivale: è superiore nel valore della capitalizzazione di Borsa e genera più profitti complessivi

Infine, il capitolo esportazioni: sono aumentate del 71,9% nel 2024, rappresentando il 10% delle vendite totali. L’azienda sta valutando l’apertura di un terzo impianto in Europa, con la Germania e anche l’Italia come possibili sedi, con l’ex dirigente Fiat, Alfredo Altavilla responsabile di BYD per l’Europa che è in cerca di stabilimenti.

In ogni caso, Tesla si difende ancora. Nonostante il sorpasso nei ricavi, Tesla ha una capitalizzazione di mercato nettamente superiore. Il valore di Tesla si aggira attorno agli 800 miliardi di dollari, mentre quello di BYD si attesta sui 157 miliardi di dollari. Inoltre, la casa di Elon Musk continua a generare profitti più elevati, con un utile netto di 7,6 miliardi di dollari contro i 5,55 miliardi di BYD.

