BYD ri-supera Tesla: oltre 557 mila BEV vendute nel secondo trimestre







BYD balza di nuovo in testa alla classifica mondiale delle vendite di auto elettriche a batteria. Nel secondo trimestre 2026 il colosso cinese ha consegnato 557.090 veicoli elettrici (BEV), scavalcando nettamente Tesla (480.126 unità). Un vantaggio non banale, sostenuto soprattutto dalla crescita delle esportazioni.

Sorpasso e controsorpasso

I due Big delle zero emissioni si danno il cambio al vertice da diverso tempo. Il risultato odierno ribalta infatti quanto accaduto all’inizio dell’anno: nel primo trimestre, infatti, era stata Tesla a riappropriarsi, ai danni di BYD, del primato mondiale nelle vendite di auto elettriche a batteria.

Il sorpasso era stato favorito soprattutto dal rallentamento temporaneo del mercato cinese, dopo la fine delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli elettrici. Nello stesso periodo, tuttavia, anche Tesla aveva mostrato segnali di difficoltà, consegnando 358.023 vetture ma accumulando oltre 50 mila auto invendute destinate ai magazzini.

Il confronto “solo” sulle BEV

Va detto che il dato di 557.090 consegne comprende esclusivamente le auto elettriche a batteria, per avere così un confronto diretto con Tesla, che commercializza soltanto modelli BEV.

Se si includessero anche le ibride plug-in, infatti, il volume complessivo dei veicoli a nuova energia venduti da BYD sarebbe sensibilmente superiore.

La tendenza sembra essere in linea con quanto già osservato nel 2025, anno in cui il costruttore cinese aveva conquistato per la prima volta il primato mondiale con 2.256.714 auto elettriche, contro 1.636.129 consegnate da Tesla.

BYD e l’espansione internazionale

A trainare questo nuovo vantaggio di BYD è soprattutto la crescita delle vendite fuori dalla Cina. Il costruttore sta accelerando la propria presenza in Europa, nel Sud-est asiatico e in America Latina, con un piano di espansione che punta a incrementare il peso delle esportazioni.

L’azienda si è posta l’obiettivo di arrivare a 1,5 milioni di veicoli venduti all’estero nel 2026. Oltre ogni più rosea previsione.

La sfida continua…

Nonostante Tesla con 480.126 BEV vendute registri comunque un confortante +25% rispetto allo stesso trimestre 2025, il quadro appare ormai consolidato.

BYD continua ad aumentare i volumi, sostenuta dall’espansione internazionale e da una gamma sempre più ampia, riuscendo laddove Tesla ha dominato per anni. Il marchio americano attraversa una fase di crescita strutturalmente più lenta e difficilmente tornerà a primeggiare con la facilità di un tempo in questo settore. Mantiene però ancora una forte posizione sul fronte della redditività, del software e della rete di ricarica, elementi che continueranno a pesare nell’evoluzione del mercato globale.