BYD Racco EV, la kei-car elettrica già pronta per il Giappone







Si avvicina il debutto commerciale in Giappone della BYD Racco EV. La piccola elettrica cinese che punta al cuore del mercato delle kei-car nipponiche ha svelato ufficialmente i suoi interni, compatti ma pratici. Con un prezzo annunciato di circa 16.000 dollari, l’auto punta a farsi spazio in un segmento strategico in Giappone, che lo scorso anno ha superato 1,6 milioni di unità vendute.

La citycar a zero emissioni firmata BYD nasce per rispettare i rigidi parametri dimensionali delle kei car. Proporzioni compatte ma con sviluppo verticale marcato, parabrezza alto e abitacolo pensato per massimizzare lo spazio interno, in piena tradizione giapponese.

Abitacolo razionale, tecnologia essenziale a 16 mila dollari

L’interno della BYD Racco adotta un’architettura tipica del segmento, con leva del cambio montata su una corta consolle centrale e sedili anteriori ravvicinati per ottimizzare lo spazio.

La plancia integra un touchscreen sospeso affiancato da un quadro strumenti LCD, mentre sotto lo schermo trova posto un pratico blocco di tasti fisici per il climatizzatore, soluzione che privilegia l’ergonomia rispetto all’eccessiva digitalizzazione. Presenti prese 12V, USB e Type-C, a conferma di un’impostazione moderna.

La consolle centrale offre un vano portaoggetti superiore, un classico cassetto portaoggetti e un ulteriore spazio ricavato nel tunnel centrale. Il volante a tre razze integra comandi multifunzione, mentre tra le dotazioni figurano vetri elettrici, regolazione elettrica degli specchietti, sedili anteriori riscaldabili e tendine parasole.

I sedili sono rivestiti in similpelle bianca.

Spazio ottimizzato, con porte scorrevoli

Le immagini ufficiali non hanno ancora mostrato nel dettaglio la seconda fila, ma durante una precedente presentazione in Giappone si sono viste due sedute posteriori con poggiatesta regolabili. Un elemento distintivo è rappresentato dalle porte posteriori scorrevoli su entrambi i lati, soluzione che facilita l’accesso in contesti urbani e parcheggi stretti, vero habitat naturale delle kei-car.

Questa impostazione rende la Racco particolarmente adatta alle famiglie ma anche ai professionisti che operano in città, dove compattezza e praticità sono decisive.

Prestazioni cittadine e ricarica rapida

Come anticipato al momento del debutto allo scorso Salone di Tokyo, sotto il cofano anteriore lavora un singolo motore elettrico da 20 kW (27 CV), collocato sull’asse anteriore. La batteria è una LFP prodotta da FinDreams, sussidiaria di BYD specializzata negli accumulatori, con un’autonomia dichiarata di 180 km (ciclo WLTC).

Interessante il dato relativo alla ricarica. La Racco supporta la corrente continua fino a 100 kW, valore elevato in rapporto alla capacità della batteria e coerente con un utilizzo urbano e periurbano, dove tempi di rifornimento rapidi possono fare la differenza.

Sfida aperta alle kei-car del Giappone

La BYD Racco EV debutterà sul mercato giapponese tra l’estate e l’autunno, in un segmento che nel 2025 ha totalizzato ben 1,6 milioni di immatricolazioni. Per BYD si tratta quindi di una mossa strategica: entrare nel mercato domestico delle kei-car significa confrontarsi con costruttori locali fortissimi e con standard qualitativi molto elevati.

Il prezzo dovrebbe assestarsi intorno ai 2,5 milioni di yen (circa 13.800 euro).

Resta da capire se un modello di questo tipo possa trovare spazio anche in Europa. Le kei-car rispondono a normative dimensionali specifiche del Giappone e difficilmente potrebbero essere importate tal quali nel mercato UE. Tuttavia, l’esperienza maturata su piattaforme compatte ed elettriche potrebbe influenzare future proposte urbane destinate anche al Vecchio Continente.