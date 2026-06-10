BYD porta in Europa la ricarica flash: ieri in Germania, domenica a Bologna

La corsa alla ricarica ultra-rapida entra in una nuova fase. Mercoledì BYD ha attivato in Germania la sua prima stazione Flash Charging da 1.500 kW e domenica sarà la volta dell’Italia con il taglio del nastro, a Bologna, della prima stazione italiana. Sono i primi tasselli di un piano molto più ambizioso: 3.000 siti in Europa entro la fine del 2026.
La prima stazione Flash Charging è operativa in Germania
BYD ha avviato la sua prima stazione commerciale di ricarica ultra-rapida in Germania, utilizzando la seconda generazione della propria architettura Flash Charging, capace di raggiungere una potenza massima di 1.500 kW.
Si tratta di valori molto superiori a quelli delle reti HPC oggi più diffuse in Europa, dove la maggior parte delle colonnine si ferma a 300-350 kW e solo le installazioni più recenti iniziano ad avvicinarsi ai 600 kW.
Secondo il costruttore cinese, i veicoli compatibili possono passare dal 10% al 70% di carica in circa cinque minuti e arrivare al 97% in nove minuti, mantenendo prestazioni elevate anche con temperature fino a -30 °C, grazie alla nuova generazione della Blade Battery 2.0.
Un piano da 3.000 stazioni in Europa
L’apertura del sito tedesco è solo il primo passo di un progetto molto più esteso. BYD prevede infatti di installare 6.000 stazioni Flash Charging fuori dalla Cina entro il 2026, delle quali 3.000 saranno in Europa.
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L’obiettivo è accompagnare l’espansione del marchio e soprattutto della gamma premium Denza, che utilizzerà questa tecnologia per offrire tempi di rifornimento sempre più vicini a quelli di un’auto tradizionale.
Parallelamente, il gruppo continua a sviluppare la rete domestica cinese, dove punta a raggiungere 20.000 punti di ricarica Flash entro la fine dell’anno. Finora le stazioni installate sono 6.100 in 300 centri urbani cinesi. Inclusa una nei pressi del Monte Everest in Tibet.
Cosa significa per il mercato italiano
Per il momento non sono stati comunicati dettagli sulla localizzazione delle future stazioni europee. L’Italia è uno dei mercati strategici per BYD. Infatti la prima stazione sarà inaugurata domenica 14 giugno in via Agucchi a Bologna, presso lo showroom Denza Barchetti appena aperto.
Un altro elemento da considerare è la compatibilità dei veicoli. Le potenze di 1.500 kW possono essere sfruttate soltanto da auto progettate con un’architettura elettrica dedicata e con batterie in grado di accettare correnti estremamente elevate. Oggi la maggior parte delle vetture elettriche in commercio in Europa ricarica tra 150 e 350 kW, rendendo questa infrastruttura una soluzione orientata soprattutto ai modelli di nuova generazione.
La sfida non è solo la potenza
L’arrivo di colonnine così performanti porta con sé anche nuove sfide per la rete elettrica e per gli operatori. Per questo BYD punta ad affiancare alle stazioni sistemi di accumulo energetico, in modo da ridurre i picchi di assorbimento e rendere più sostenibile l’erogazione di potenze così elevate.
Secondo i rapporti del settore, entro la fine di maggio BYD aveva costruito oltre 6.100 stazioni di ricarica rapida in tutta la Cina, con una copertura che si estende a oltre 300 città. L’azienda ha recentemente ampliato la rete nelle regioni di alta quota, includendo una stazione di ricarica rapida vicino al Monte Everest in Tibet.
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a me sembra più un’ operazione “manifesto tecnologico” vista l’esiguità delle vetture interessate… un po’ come le flotte di auto ad idrogeno: stazioni rifornimento veloce ma super costose che possono interessare pochi “eletti” (potrebbero servire per flotte di TIR su percorsi specifici ad uso quotidiano / settimanale, non certo utenti “normali”).
C’è di buono che se le paga direttamente BYD.
Se ci saranno contributi pubblici (europei e/o nazionali) spero vadano a progetti più sensati come ampi parcheggi (anche “scambiatori”) ove mettere tantissimi punti ricarica lenta AC/DC per vetture che, una volta giunte al loro punto di sosta, devono attendere varie ore il guidatore prima di ripartire… e potrebbero un domani pure fare da V2G per “aiutare” la rete, se gli utenti mettono una quota di batteria a disposizione (magari in cambio di un “conto” di ricarica gratuira da fruire successivamente).
Gli automobilisti non sono “criceti” che girano in continuo, usano l’auto per andare da A a B (e spesso pure a C e D…) ma l’auto li attende in sosta…
Mi domando se con gli stessi capitali non si potevano dotare tratti stradali di ricarica wireless affogata nell’asfalto, consentendo a tutte le vetture dotate di ricevitore (magari pure aftermarket in alcuni casi) per affrontare tragitti lunghi senza dover avere pesanti batterie a bordo….
Secondo questo sito https://www.theverge.com/transportation/947553/byd-flash-chargers-uk-europe-ev-blade-battery ogni stazione costa 580.000 €, un po’ più di una di battery swap che è sui 450-500.
La Byd ha molta più potenza di fuoco della NIO, vedremo chi avrà la meglio
il terzo incomodo … la ricarica “dalla strada” wireless su alcuni tratti delle principali direttrici di traffico 😉…
Se ogni casa automobilistica partecipasse alla spesa (con cifre pure inferiori al budget di BYD) mettere “a terra” dei tratti che ricaricano viaggiando (tratti autostradali in salita – ove i consumi si impennano e le velocità son inferiori) aiuterebbero anche i veicoli più piccoli a far lunghi viaggi senza eccessive soste intermedie (non dico di evitarle tutte… ma almeno dimezzarle).
Oltretutto l’ottimo andamento delle sperimentazioni (sulla BRE.BE.MI) nonchè il successo della sperimentazione delle “strade intelligenti” ( https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/mit-primo-test-auto-guida-autonoma-traffico-aperto-su-tangenziale-di-napoli ) dovrebbe portare ad utili investimenti per migliorare la fruibilità delle autostrade esistenti [ regolando automaticamente le velocità dei veicoli presenti si ottimizza il flusso, massimizzando i veicoli e diminuendo moltissimo i consumi dovuti ad accelerazioni e frenate inutili o pericolose ! ] senza dover spendere miliardi per allargare (quando possibile.. ma non sempre) le strade esistenti, con terze o quarte corsie che poi diventano trappole a causa d incauti slalomisti che le usano ignorando il CdS (e dove poi gli incidenti son frequenti e drammatici, come alcuni tratti della A1 qui in Toscana… cronache frequenti negli ultimi mesi..).
“…la prima stazione sarà inaugurata domenica 14 giugno in via Agucchi a Bologna…”
Domando: quando è partita BYD con i lavori e quanto ha dovuto attendere per attivare questa prima stazione?
Lo chiedo perché nella mia città c’è una stazione Electrip da 10 colonnine da 400 kW che, terminati tutti i lavori a giugno 2025, è esattamente un anno che è in attesa di attivazione… 😤😱
La stazione di ricarica BYD è stata fatta su suolo privato, non pubblico.
Per i ritardi di attivazione (almeno 1 anno!!), è ciò che ci meritiamo visto come votiamo noi italiani.
La stazione Electrip in attesa di attivazione nella mia città è situata nel parcheggio di un centro commerciale, per cui credo proprio sia suolo privato anche in tale caso.
secondo me va “invertito il processo”: prima si fanno le sotto-stazioni ed i collegamenti necessari… da ultimo si fanno “apparire” le colonnine negli spazi riservati alla ricarica…. E le aziende devono esser pagate per l’attivazione ed il mantenimento in servizio dei punti di ricarica… non riceverte contributi per metterle e ciaone a tutti…..
finito qui… ma era a commento altro articolo…😂