BYD partner di itTaxi (con sconti ai tassisti)

BYD partner di itTaxi con una app studiata appositamente

Il mondo dei taxi è stato a lungo legato all’ibrido Toyota, grazie a condizioni decisamente favorevoli. Ora arriva il colosso cinese BYD, con un’innovazione concreta. Ovvero l’integrazione nativa dell’app itTaxi nel sistema infotainment di bordo di una selezione di modelli BYD. Il tutto viluppato in collaborazione con moveax, partner tecnologico del progetto. “Grazie a questa integrazione, l’app itTaxi sarà utilizzabile direttamente tramite i comandi di bordo”, si legge in un comunicato. “Permettendo di gestire le principali funzionalità in modo più immediato e sicuro, senza distogliere l’attenzione dalla guida e con le mani sempre sul volante. Un vantaggio non solo per il tassista, ma anche per il passeggero, in termini di qualità del servizio e comfort a bordo”. Particolare non trascurabile: la partnership prevede condizioni dedicate per i tassisti itTaxi, con vantaggi fino al 30% su una selezione di modelli BYD I concessionari BYD aderenti all’iniziativa potranno inoltre applicare fino al 20% di vantaggi su tagliandi e servizi di manutenzione programmata.

Si parte da aprile con tre modelli (e un Open Day a Roma)

L’integrazione sarà disponibile dal 1° aprile su questi tre modelli (ne seguiranno altri):

BYD SEAL 6 e Touring (allestimenti Boost e Comfort),

(allestimenti Boost e Comfort), BYD SEAL U DM-i (allestimenti Boost, Comfort, Design) e

(allestimenti Boost, Comfort, Design) BYD SEALION 7 (allestimenti Comfort, Excellence) a partire dal 1 aprile e verrà progressivamente estesa ad altri modelli.

Nell’ambito della collaborazione sono previste attività di co-marketing sul territorio. Tra queste, un primo Open Day presso la sede itTaxi di Roma, a cui seguiranno test drive e momenti di formazione. “Questo accordo abbraccia tutta la nostra strategia, a partire dall’aspetto tecnologico che è il nostro elemento distintivo. Quindi non solo l’aspetto commerciale, ma la tecnologia come fulcro del nostro modo di fare partnership”, commenta Alessandro Grosso, Country Manager di BYD e DENZA Italia. Loreno Bittarelli, Presidente di itTaxi, aggiunge: “Le agevolazioni economiche previste dall’accordo rendono il passaggio a veicoli green più accessibile. Garantendo un’efficienza operativa senza precedenti, grazie all’integrazione software sviluppata con moveax.”