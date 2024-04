BYD, Opel, Ford e Tesla: settimana in 4 flash

BYD svela a Pechino la Ocean-M / Opel Grandland a 700 km di autonomia / Sale a 402 km il range del Transit / Altri guai per l’Autopilota Tesla – Settimana flash.

BYD regina del Salone di Pechino con la Ocean-M

Tra le tante novità esposte al Salone di Pechino, la più interessante è probabilmente la BYD Ocean-M, presentata come un crossover elettrico di taglia media. I prezzi per la Cina (l’auto sarà negli store di vendita nel terzo trimestre dell’anno) sono incredibili per un’auto di queste dimensioni. Si va da 150.000 a 200 mila RMB, la valuta locale. Tradotto in dollari, siamo in una forbice tra 20.700 e 27.600. In realtà all’arrivo in Europa, a causa del carico fiscale e delle spese di importazione, i listini dovrebbero partire da circa 40 mila euro. Sempre con l’incognita dei dazi che l’Unione Europa potrebbe imporre sui prodotti made in Cina già da luglio. Assieme ai rivali di MG, BYD viene considerato il marchio cinese con più potenzialità (e mezzi) per prendere quota nei nostri mercati. Dove oggi può contare su una gamma con modelli come Dolphin, Seal e Dolphin e Atto 3.

La Opel a 700 km di autonomia con il nuovo Grandland

La Opel ha svelato la nuova generazione del sua grande Suv, il Grandland, che nasce per chi fa lunghi viaggi. È la prima Opel a utilizzare la piattaforma STLA Medium BEV di Stellantis. Grazie alla nuova architettura, al pacco batterie piatte da 98 kWh e a funzioni di risparmio energetico come la pompa di calore, il Grandland sarà in grado di fornire un’autonomia WLTP di 700 km. Con tempi di ricarica piuttosto contenuti: la marca tedesca assicurano che bastano 26 minuti per ricaricare all’80% la batteria. Rispetto al modello che va a sostituire, il Grandland è più lungo di 173 mm, più alto di 19mm e più largo di 64 mm. Le nuove misure sono quindi: lunghezza 4650 mm; larghezza 1905 mm; altezza 1660 mm. Ancora non sono disponibili i prezzi. Il Grandland sarà disponibile anche in versione ibrida plug-in, con autonomia in elettrico fino a 85 km.

BYD e…/ Ford Transit con 402 km di autonomia

Ford Pro ha presentato l’E-Transit con autonomia estesa e ricarica più potente e veloce, per chi non ha tempo di fare molte soste. La nuova batteria da 89 kWh aumenta la percorrenza del 28%, arrivando fino a 402 km. Quanto alla ricarica, la capacità massima in alternata passa da 11 kW a 22 kW, il che significa che un rifornimento notturno completa richiede meno di 6 ore. La capacità in corrente continua è stata invece potenziata da 115 kW a 180 kW, permettendo in 10 minuti di aggiungere fino a 116 km di autonomia. Mentre una ricarica dal 10 all’80% richiede circa 28 minuti. Inoltre, la pompa di calore ora è di serie, per ottimizzare ulteriormente l’autonomia. L’E-Transit con autonomia estesa è disponibile in 19 versioni, tra cui i passi L3 e L4, furgone, furgone doppia cabina e chassis cabina singola, con PTT da 3.500 kg a 4.250 kg. Inoltre, è disponibile anche con Pro Power Onboard per fornire 2,3 kW di potenza esportabile dalla batteria per alimentare strumenti, attrezzature e allestimenti.

Sicurezza dell’Autopilot: altra indagine su Tesla negli USA

Non finisce mai la disputa che oppone Tesla all’autorità americana che vigila sulle sicurezza dei mezzi di trasporto, NHTSA (National Highway Transport Safety Administration). L’ennesima indagine riguarda ancora una volta l’ Autopilot, il sistema di guida autonoma Tesla, già oggetto di un maxi-richiamo (effettuato con correzione da remoto, over-the-air) per 2 milioni di veicoli. L’agenzia federale ora dubita dell’efficacia dell’intervento, dopo che sono stati segnalati altri incidenti. Secondo NHTSA, l’azienda di Elon Musk “ha implementato aggiornamenti non risolutivi per risolvere i problemi“. Aggiungendo che la nuova indagine “valuterà il motivo per cui questi aggiornamenti non facevano parte del richiamo. O non erano altrimenti determinati a rimediare a un difetto che pone un irragionevole rischio per la sicurezza“. A breve è attesa la contro-replica di Tesla. Per saperne di più sul funzionamento dell’Autopilot, le spiegazioni dell’azienda sono qui sul sito ufficiale.