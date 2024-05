Byd, Leaf, Renault, Enel X: settimana flash

BYD prepara lo sbarco della citycar Seagull – Da marzo in produzione la nuova Leaf – Nuovo prototipo Renault – Le strategie Enel X / SETTIMANA IN 4 FLASH.

BYD, in arrivo la Seagull: prezzo sotto i 20 mila euro

Il gruppo cinese BYD ha confermato l’imminente arrivo in Europa della sua citycar elettrica Seagull, venduta in Cina a un prezzo equivalente a 10 mila dollari. L’intenzione è di venderla nel Vecchio Continente a un prezzo inferiore ai 20 mila euro, molto competitivo. Anche se i dazi che la UE si accinge a varare sulle auto cinesi potrebbe rimettere in discussione questi piani. Ci si aspettava una decisione per luglio, ma la Commissione di Bruxelles ha deciso di anticipare al 5 giugno, alla vigilia delle elezioni. Con la Seagull i produttori cinesi entrerebbero anche nel segmento più basso delle auto elettriche, dopo un esordio fatto soprattutto di modelli di maggior prezzo. La Seagull, tra l’altro, non è affatto un’auto spartana, essendo dotata per esempio di funzionalità premium come un touch screen rotante e la ricarica wireless del telefono.

Nuova Nissan Leaf, da marzo via alla produzione

Nissan si preparando ad avviare la produzione della nuova Leaf, terza generazione di un modello che ha fatto la storia dell’auto elettrica. Con 650 mila unità vendute. La produzione vera e propria nello stabilimento inglese di Sunderland potrebbe partire già nel marzo prossimo, ma già ora sono in corso i lavori di riconversione della fabbrica. L’investimento è di 3 miliardi di sterline. E consentirà di costruire anche le versioni elettriche della Qashqai e della Juke, attualmente i due modelli di maggior successo in Europa del costruttore giapponese.

U1st Vision, il futuro dei van secondo Renault & C.

Software République, ecosistema di open innovation creato da Renault con partner di diversi settori, ha svelato il prototipo “U1st Vision” (You First Vision). Quest’innovativo prototipo tecnologico propone la sua visione dei servizi” più vicini al cittadino”, offrendo un accesso facilitato a tutta una gamma di servizi di prossimità sicuri e personalizzati. Il prototipo “U1st Vision” consta di 2 parti. C’è un modulo autonomo multiservizi (“pop-up”) su una piattaforma di veicolo commerciale elettrico (FlexEVan). Riunendo le innovazioni dei 7 membri di Software République e degli altri partner coinvolti nel progetto. Sono molteplici i servizi, come assistenza sanitaria, servizio civico, riparazione di biciclette e servizi di riciclo dei prodotti elettrici. Servizi che potrebbero essere forniti ai cittadini tramite moduli autonomi (“pop-up”) su richiesta delle autorità locali. “U1st Vision” comprende anche uno strumento esaustivo di pianificazione, monitoraggio e gestione dei servizi per gli enti pubblici e i fornitori di servizi privati.

Enel X, i piani di Gostinelli

“Lavoriamo per rendere la mobilità elettrica alla portata di tutti. L’infrastruttura di ricarica in Italia è al passo con il resto d’Europa. Per accelerare, occorrono soluzioni integrate che aiutino a superare le barriere all’accesso, creando valore sostenibile per tutti, perché il numero di veicoli elettrici sulle nostre strade è ancora basso”. L’ha detto Francesca Gostinelli, ceo di Enel X, in una delle rare uscite pubbliche, al Festival dell’Economia di Trento. “Nel 2023 – ha ricordato ancora la top manager toscana – “le vendite di auto elettriche nel mondo hanno superato i 13 milioni, con un tasso di penetrazione pari al 18% su tutte le auto nuove vendute. Tuttavia in Italia il livello è ancora pari all’1% del parco circolante. Come Enel stiamo proseguendo nell’innovazione delle offerte per i clienti. Traguardando prodotti e servizi sempre più incentrati sulle esigenze della clientela anche per quanto riguarda la mobilità elettrica”. Si tratta soprattutto di soluzioni che combinano la ricarica con le utenze elettriche private, domestiche o commerciali.