BYD lancia “Smart Botton”, comando mobile per gestire le funzioni dell’auto







Con il debutto in Cina del nuovo e-SUV Great Tang, BYD introduce anche un comando wireless personalizzabile per gestire con semplici tocchi diversi funzioni del veicolo. Lo Smart Button è una soluzione “anti touchscreen” che ricorda molto da vicino i pulsanti magnetici della Xiaomi YU7.

Un pulsante “fisico” contro la dipendenza da touchscreen

L’accessorio protagonista è il nuovo BYD Smart Button, un piccolo comando che può essere fissato magneticamente in diversi punti dell’abitacolo, dalla console centrale ai pannelli delle portiere. Il dispositivo, che utilizza la tecnologia NFC per la sincronizzazione, consente di attivare oltre venti funzioni del veicolo attraverso pressioni singole, doppie o mediante una ghiera rotativa.

L’obiettivo dichiarato da BYD è quello di migliorare l’ergonomia e ridurre la necessità di interagire con il touchscreen durante la guida. Il tema non è marginale. Non solo in Cina, infatti, cresce il dibattito sull’eccessiva dipendenza dagli schermi touch per controllare funzioni essenziali delle EV, con diversi costruttori che stanno tornando a introdurre comandi fisici per migliorare sicurezza e facilità d’uso.

Una soluzione “copiata” da Xiaomi?

La novità introdotta dal colosso cinese ricorda molto da vicino i pulsanti magnetici sviluppati da Xiaomi sulla nuova YU7.

Nel caso del costruttore cinese di smartphone, questi accessori consentono di controllare non solo funzioni dell’auto ma anche dispositivi domestici collegati all’ecosistema smart home dell’azienda.

Che sia una soluzione “copiata” o meno, il fenomeno evidenzia come il mercato cinese stia entrando in una fase di rapida convergenza tecnologica.

Le innovazioni software e di interfaccia vengono infatti adottate e replicate in tempi estremamente brevi, accelerando la competizione tra i principali costruttori nel campo dell’esperienza digitale di bordo.

Great Tang, e-SUV premium

Lo Smart Button debutta insieme al Great Tang, imponente e-SUV di fascia alta appena lanciato sul mercato cinese. Un modello per cui BYD dichiara autonomie fino a 950 km (ma nel ciclo cinese CLTC) e i cui preordini avrebbero già superato quota 100 mila unità.

Per il momento non esistono indicazioni ufficiali sulla possibile commercializzazione del modello nel mercato europeo. BYD sta tuttavia ampliando rapidamente la propria presenza nel Vecchio Continente e non è escluso che parte delle soluzioni tecnologiche viste sulla Great Tang, Smart Button compreso, possano arrivare anche sui modelli destinati all’Europa.