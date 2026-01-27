Premium

Cosa stai cercando?

Redazione
il27 Gennaio 2026
0

BYD Italia risponde alle critiche di un lettore

2 min

BYD Italia risponde alle osservazioni di un lettore che, insoddsfatto da alcuni aspetti, ci aveva scritto di avere già rivenduto la sua Dolphin Surf. Vaielettrico risponde. Per scriverci la mail è: info@vaielettrico.it

BYD Italia rispondeBYD Italia risponde: “Le critiche ci aiutano a migliorare”

“Gentile redazione di Vaielettrico, desideriamo ringraziarvi per aver dato spazio alla  comunicazione del Sig. Edoardo Rabascini, che abbiamo letto con grande attenzione. Riteniamo fondamentale il confronto aperto e trasparente con i lettori e con i nostri clienti. Soprattutto quando vengono sollevati spunti critici che possono aiutarci a migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi. Le osservazioni condivise rappresentano per noi un contributo costruttivo e un’importante occasione di riflessione sul reale utilizzo quotidiano dei nostri veicoli. Proprio per questo, abbiamo avviato un’attività interna per comprendere meglio l’esperienza descritta. E verificare se possano esserci state eventuali incomprensioni in fase di presentazione del prodotto e del contratto di vendita del veicolo. In modo da evitare che possa accadere di nuovo e supportare il sig. Rabaschini nei punti che solleva e nella sua insoddisfazione. 

“Ecco come contattarci: mail e telefono”

Ci siamo attivati per contattarlo direttamente dalla casa madre italiana e siamo a sua piena disposizione se volesse contattarci anche lui:

  • via e-mail all’indirizzo: info.itauto@byd.com
  • telefonicamente al numero verde: 00800-10203000

Vi ringraziamo ancora per il vostro lavoro di informazione. E per l’attenzione che dedicate al tema della transizione energetica e dell’innovazione nel settore automotive. Cordiali saluti”. BYD Italia

Risposta. Riteniamo importante che le Case rispondano alle sollecitazioni dei lettori e ci fa piacere che BYD si dimostri disponibile a farlo. Ricordiamo che l’insoddisfazione del lettore non nasceva da problemi di affidabilità. Ma da alcune caratteristiche dell’auto, come “la mancanza dell’indicazione dei gradi esterni”e un sistema di climatizzazione/riscaldamento ritenuto “poco efficace”.

  • “Ho comprato una cinese, BYD, dovrei sentirmi in colpa?” / Articolo + VIDEO  

Redazione
il27 Gennaio 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Ciclone Harry/2 E' l' effetto della crisi climatica, dice ClimaMeter

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!