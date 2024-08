BYD ingaggia Altavilla: l’ex vice di Marchionne coi cinesi

BYD ingaggia Altavilla: l’ex braccio destro di Sergio Marchionne ai tempi di FCA (Fiat-Chrysler) diventa special advisor per l’Europa del colosso cinese. .

BYD ingaggia Altavilla come special advisor per l’Europa

Il curriculum di Alfredo Altavilla parla da sé: è stato il manager più vicino a Marchionne, affiancandolo prima nel salvataggio della Fiat e quindi nella creazione di FCA. Due storie di successo durante le quali ha ricoperto diversi ruoli, anche come n.1 di Iveco, Fiat Powertrain Technologies e Tofas. Più di recente è stato al timone di ITA Airways, l’ex Alitalia. Attualmente è consigliere di alcune grandi società e consulente di importanti fondi d’investimento. Insomma, un colpo grosso per il colosso cinese, che si definisce “leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV)“. E che ha bisogno di manager che conoscano a fondo il mercato europeo, come conferma Stella Li, Executive Vice President BYD: “L’aggiunta di Altavilla al team europeo è un passo fondamentale nella nostra strategia di rafforzamento e consolidamento in questo importante mercato. Alfredo porta con sé una vasta esperienza nel settore auto. E una visione strategica che sarà preziosa nei nostri sforzi per posizionare BYD come leader nella mobilità sostenibile in Europa”.

Un top manager con la fama di duro: sentite quel che dice sul lavoro a distanza…

Negli anni a Torino, Altavilla si è costruito una fama di manager esigente e duro. Una fama confermata anche da un post su LinkedIn per censurare il dilagare della moda del lavoro a distanza anche tra i top manager: “La gestione di un’azienda è una maratona, non una gara dei 100 metri. Anche se il vincitore dei 100 viene ricordato negli anni e il vincitore di una maratona è dimenticato molto presto…e i bluff di cui sono pieni i giornali in queste settimane lo dimostrano. Ai miei collaboratori ho sempre detto “People must smell leadership” e ai capi che adorano chiudersi in uffici bellissimi o in casa ho contrapposto la cultura del confronto. Nelle riunioni, sul mercato, nelle fabbriche. Le Squadre non si creano al computer o attraverso bonus a fine anno, si assemblano giorno per giorno con fatica, sacrifici, scelte difficili. E, quando riesci, condividendo il successo. Il remote working di uno/due giorni a settimana per chi ne ha necessità non è un problema nelle categorie impiegatizie ma sei sei un Dirigente devi andare in ufficio, in fabbrica ogni diavolo di giorno”.