BYD inarrestabile: lancia con Octopus Energy il V2G in UK

BYD è inarrestabile: ieri annunciava l’accordo con la start up romana MAXI a cui fornirà una flotta di Sealion 7, oggi un accordo globale con la società energetica più dinamica d’Europa, Octopus Energy, per lo sviluppo di ricariche intelligenti con funzionalità V2G. Tuttavia in Cina le cose non sembrano andare benissimo. Un lancio delle Reuters che riprende i dati raccolti dalla China Association of Automobile Manufacturers sostiene infatti che negli ultimi due mesi la produzione si è ridotta del 29%.

Nei sette stabilimenti cinesi BYD ha sospeso i turni di notte e accantonato progetti di ampliamento delle linee di produzione. All’origine ci sarebbe un rallentamento del mercato che ha gonfiato le scorte di invenduto. Da gennaio a maggio avrebbe venduto 1,6 milioni di auto, a un ritmo lontano dall’obiettivo di aumentare del 30% il risultato per quest’anno, toccando 5,5 milioni di auto vendute.

Con Power Pack Bundle in elettrico si viaggia gratis

Se in Cina BYD non ride, prosegue invece più frenetico che mai il lancio di nuove iniziative in Europa. L’accordo con Octopus, per esempio, potrebbe avere effetti dirompenti. Svelato in occasione del recente Energy Tech Summit di Octopus Energy a Londra, il pacchetto Power Pack Bundle al costo di 300 sterline al mese (350 euro al cambio odierno) include:

-il leasing di un’auto BYD Dolphin V2G-ready,

-un caricabatterie bi-direzionale Zaptec Pro

-una tariffa intelligente che garantisce la ricarica domestica completamente gratuita.

Le due aziende calcolano che il pacchetto Powr Pack Bundle consenta un risparmio annuale in bolletta da 620 sterline (727 euro) per la ricarica e oltre 1.000 sterline (1.172 euro) rispetto ad un’auto a benzina. Si basa sulla piattaforma tecnologica Kraken del Gruppo Octopus Energy che gestisce i flussi bidirezionali fra le auto e la rete, modulando di volta in volta i flussi di ricarica e quelli di prelievo seguendo i picchi di domanda o quelli di produzione elettrica.

Per l’automobilista titolare del pacchetto l’unica incombenza è mantenere collegata l’auto di notte e lasciare che la tecnologia faccia tutto il resto. Il processo è completamente automatizzato e garantisce la ricarica gratuita a casa per ogni chilometro percorso durante il leasing.

Tutti i vantaggi dello stoccaggio diffuso di energia

Sarà un ulteriore passo verso lo stoccaggio diffuso di energia in supporto di una rete elettrica sempre più alimentata da elettricità prodotta da fonte rinnovabile. Eliminandone le fragilità. Vaielettrico ha già parlato diffusamente di questo tema, sia analizzandone gli aspetti tecnologici sia segnalando la prime applicazioni su scala ridotta in Europa e in California.

Greg Jackson, fondatore di Octopus Energy Group, ha dichiarato: «Utilizzando una parte della capacità inutilizzata della batteria per supportare e bilanciare la rete, riusciamo a garantire agli utenti di guidare un’auto elettrica gratuitamente. La tecnologia V2G rivoluzionerà il nostro sistema energetico e contribuirà a ridurre i costi per tutti».

«Insieme a Octopus Energy _ ha aggiunto Stella Li, Executive Vice President di BYD – stiamo dando agli utenti di veicoli elettrici la possibilità di avere un ruolo attivo nell’ecosistema energetico, contribuendo a ridurre i costi e ad aumentare la resilienza dei sistemi basati su energie rinnovabili».

In Italia, per ora, Octopus si limita alla ricarica intelligente di primo livello (V1G) con la formula Intelligent Octopus, «con cui ottimizziamo automaticamente la ricarica domestica dell’auto elettrica quando l’energia è più pulita e conveniente, senza che i nostri clienti debbano preoccuparsi di nulla» ha aggiunto Giorgio Tomassetti, CEO per l’Italia.

MAXI consegna BYD Sealion 7 ai tassisti romani

La partnership con MAXI mira invece a diffondere i veicoli elettrici del brand BYD tra i driver professionali, come i taxisti. I primi esemplari del Suv Sealion 7 a marchio Maxi sono stati consegnati alla cooperativa di Taxi romana Samarcanda 065551. Altri seguiranno in diverse città italiane, a partire da Milano. La start up MAXI fornisce servizi di supporto alle flotte che riguardano l’intero ecosistema dell’auto elettrica ad uso professionale.

«Roma rappresenta un passaggio fondamentale per lo sviluppo del nostro progetto, che

punta a rendere l’elettrico accessibile e sostenibile per chi lavora ogni giorno sulla strada» ha spiegato Barbara Covili, General Manager di MAXI. «Stiamo costruendo un ecosistema a supporto del lavoro dei driver professionisti: veicoli di nuova generazione, assistenza completa, ricarica veloce e tecnologie smart».