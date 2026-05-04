BYD in Formula 1? Il nuovo format più “elettrico” stuzzica il gigante cinese













BYD guarda con crescente interesse al mondo della Formula 1. Non si tratta di semplici indiscrezioni: rappresentanti del colosso cinese incontreranno il CEO Stefano Domenicali a Shanghai. Un segnale concreto che apre a diversi scenari: dalla partnership tecnica a operazioni di sponsorizzazione, fino all’ingresso diretto come scuderia.

L’ipotesi di un coinvolgimento di BYD nella massima categoria del motorsport pare tutt’altro che remota. Stella Li, figura chiave del gruppo, ha confermato che i dialoghi con i vertici della F1 sono in corso, anche se nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

La nuova F1 alletta BYD

L’interesse di BYD non si palesa a caso. Il nuovo regolamento tecnico della F1 ha aumentato significativamente il peso della componente elettrica nei powertrain ibridi. La gestione dell’energia e il recupero diventeranno ancora più centrali, rendendo la competizione un vero banco di prova per tecnologie avanzate.

Per un’azienda come BYD, punto di riferimento mondiale nel settore batterie e nei sistemi di trazione elettrificata, si tratta quindi di un’opportunità da poter sfruttare. Magari con lo scopo di utilizzare la F1 come laboratorio per sviluppare soluzioni ad alte prestazioni da trasferire, almeno in parte, sui modelli di serie.

Un approccio già visto con altri costruttori, ma che nel caso del gruppo cinese potrebbe accelerare ulteriormente un percorso di crescita tecnologica già molto avanzato.

Scuderia o partner tecnologico: la strada è complessa

Entrare in Formula 1 come scuderia ufficiale, però, è tutt’altro che semplice. Non basta eccellere nelle batterie o nei motori elettrici. Le prestazioni di una monoposto dipendono da un equilibrio estremamente sofisticato tra aerodinamica, elettronica di potenza, gestione termica e strategia di gara.

Per BYD, questo significherebbe investimenti ingenti e una significativa curva di apprendimento in un contesto dominato da player storici con decenni di esperienza.

Anche per questo, tra le opzioni sul tavolo non c’è solo la creazione di un team vero e proprio, ma anche l’ipotesi di entrare nel mondo F1 con il ruolo di fornitore tecnologico o partner industriale. Magari inizialmente, per sondare il terreno in vista di un coinvolgimento maggiore.

Per ora, il progetto è in fase esplorativa. Ma il fatto stesso che BYD stia valutando seriamente la Formula 1 indica un chiaro interesse del colosso cinese di aprirsi a segmenti più prestigiosi e ad alte prestazioni.