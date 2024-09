BYD, in arrivo uno scooter elettrico? Ecco come potrebbe essere!

Il colosso cinese delle quattro ruote elettriche ha registrato i progetti di uno scooter. Con le tecnologie, l’esperienza e gli investimenti che ha alle spalle BYD potrebbe avere un grossissimo impatto sul mercato.

BYD è un brand in fortissima espansione con vendite globali da capogiro. Alla base del successo un rapporto qualità prezzo piuttosto interessante e una tecnologia all’avanguardia in fatto di batterie (LFP). Un’architettura a “lame” che permette di raggiungere migliori livelli di efficienza e sicurezza. E quando si parla di veicoli elettrici, se si ha un vantaggio in termini di batterie si è già a metà strada. Tanto che BYD dopo i successi sulle quattro ruote sta pensando anche agli scooter. In realtà non sarebbe proprio un debutto assoluto. BYD infatti un piedino nel mondo due ruote l’ha già messo con due collaborazioni: con la spagnola Nerva e con la start-up Scorpio di Singapore.

Come sarà lo scooter elettrico di BYD?

Dai disegni registrati non si evincono numeri e dati tecnici, ma si possono comunque dedurre diversi particolari. Innanzitutto dalle dimensioni si può supporre che si tratterebbe di uno scooterone dalle prestazioni medio-alte e se BYD vuole competere nella categoria dei maxi dovrà tirare fuori una potenza nominale di almeno 15-20 kW e una batteria da una decina di kWh. Il motore è centrale con trasmissione finale a cinghia e la distribuzione dei volumi lascia pensare che la batteria sia nella parte bassa e anteriore dello scooter. Probabilmente si opterà per una batteria generosa, performante e di conseguenza anche pesante e non rimovibile. Se così fosse ci si può addirittura spingere a supporre una ricarica rapida. Diciamo che un buon risultato sarebbe una ricarica 20-80% in meno di un’ora.



Sempre sbirciando i disegni si possono cogliere altri dettagli. Le ruote ad esempio sembrano essere di dimensioni diverse, con un diametro che potrebbe essere di 15″ all’anteriore e di 14″ al posteriore. Non si vedono i dischi freno, ma sono evidenti gli attacchi per le pinze nella ruota davanti. Il forcellone posteriore sembra essere coassiale al motore, soluzione comoda ed efficiente. Sul telaio è difficile invece sbilanciarsi perché BYD potrebbe aver optato sia per una soluzione classica in acciaio che per un blocco batteria “portante”, magari per limitare il peso.

Quando vedremo lo scooter BYD in strada?

Stando ai disegni, lo scooter sembra in avanzato stato di progettazione. Ci sono praticamente già tutti i dettagli, per quel che si può vedere. Se a questo aggiungiamo che BYD è potenza industriale, passare dal progetto alla strada probabilmente non richiederebbe molto tempo. Resta da capire se il colosso cinese ha intenzione di sedersi al tavolo delle due ruote.

Fonte: Thinkercar