BYD: in arrivo un “fratello” maggiore per la Dolphin Surf







BYD si prepara a lanciare in Cina la Great Seagull, nuova elettrica compatta destinata a posizionarsi un gradino sopra l’attuale Seagull, venduta in Europa come Dolphin Surf. Il nuovo modello cresce sensibilmente nelle dimensioni e nella potenza. Il debutto commerciale è previsto entro la fine dell’anno.

La Seagull/Dolphin Surf è diventata uno dei modelli più importanti della gamma elettrica di BYD grazie a un prezzo particolarmente aggressivo. Nella prima metà del 2026 ha superato le 27.500 unità vendute a livello globale, risultando tra le elettriche più vendute al mondo.

La nuova Great Seagull cambia però filosofia: non sarà semplicemente un aggiornamento estetico della citycar, ma una vettura sensibilmente più grande e potente.

Dimensioni da segmento superiore

I primi dati rilasciati parlano di una vettura lunga 4,205 metri, larga 1,81 metri e alta 1,57 metri, con un passo di 2,65 metri. Il confronto con la Seagull attuale è significativo: quest’ultima misura appena 3,78 metri. La Great Seagull si colloca quindi in una fascia dimensionale decisamente diversa, avvicinandosi maggiormente alle compatte del segmento B.

Anche la meccanica cresce. Il motore elettrico raggiunge 95 kW (127 CV), contro i 55 kW (75 CV) della Seagull attuale.

Blade Battery 2.0 e ricarica Flash

BYD non ha ancora comunicato i dati definitivi relativi alla batteria, ma il nuovo modello dovrebbe beneficiare delle tecnologie più recenti sviluppate dal costruttore. Tra queste, ci sono la Blade Battery 2.0 e la tecnologia di ricarica rapida Flash Charging. Si tratta però, almeno per ora, di informazioni non ancora accompagnate da una scheda tecnica completa.

La Seagull attualmente utilizza batterie da 30,08 e 38,88 kWh, con autonomie dichiarate secondo il ciclo cinese CLTC rispettivamente fino a 305 e 405 km. Per la Great Seagull non è ancora noto se BYD manterrà capacità simili o introdurrà accumulatori più grandi, necessari anche in considerazione delle maggiori dimensioni e prestazioni.

Il riferimento alla ricarica Flash è particolarmente interessante perché potrebbe portare su una vettura di questa fascia una tecnologia finora associata ai modelli più avanzati della Casa cinese. Resta da capire quali potenze saranno effettivamente disponibili sulla vettura di serie.

Design completamente rivisto

Le prime immagini della Great Seagull senza camuffature mostrano un frontale profondamente rivisto. I fari anteriori sottili a LED, la calandra chiusa e le linee più nette della carrozzeria conferiscono alla vettura un aspetto più vicino alle BYD di categoria superiore.

Nell’abitacolo la plancia integra uno schermo centrale di dimensioni maggiori, mentre la console centrale è stata ridisegnata per aumentare lo spazio disponibile. Cambia anche il volante, ora caratterizzato da una configurazione a due razze.

Un elemento particolarmente interessante è il LiDAR montato sul tetto, che lascia ipotizzare la disponibilità di sistemi avanzati di assistenza alla guida. Sarà però necessario attendere la presentazione ufficiale per capire quali funzioni saranno effettivamente disponibili e su quali versioni.

Europa ipotesi concreta?

BYD ha confermato il debutto della Great Seagull in Cina entro la fine del 2026, ma non ha ancora indicato un calendario per l’Europa.

Per il mercato italiano il modello sarebbe particolarmente interessante per dimensioni e posizionamento, ma non è corretto considerare scontato il suo arrivo. La Dolphin Surf è già presente nella gamma europea. In Italia ha superato le 6.000 unità vendute nel primo semestre 2026 e in luglio ha capeggiato la top ten delle elettriche più vendute. Il prezzo base è inferiore ai 20.000 euro. BYD dovrà valutare come collocare una vettura più grande e potente senza creare sovrapposizioni con gli altri modelli.