Byd senza freni: sorpassa Honda e Nissan nelle vendite globali

Le vendite di Byd non si fermano più: nel secondo trimestre del 2024, la casa automobilistica cinese è salita al settimo posto nella classifica delle auto più vendute a livello mondiale, superando Honda e Nissan

Un sinonimo di auto elettrica nel mondo? In questo momento ci sono pochi dubbi sul fatto che sia Byd.

Così come non ci sono dubbi che in 30 anni il sogno dell’azienda nata come fabbrica di batterie sia diventato realtà.

Il riferimento è all’acronimo della casa automobilistica di Pechino che sta per “Build your dreams”. La realtà parla di una crescita continua, a partire dal 1995 data di fondazione, fino a far parte della Top ten dei marchi che dominano le vendite globali.

Di più, Byd sta insidiando sempre di più i colossi storici del settore: dietro Toyota che resiste al comando grazie all’exploit dei modelli ibridi, i big made in Usa e Volkswagen, la casa cinese si è ora insediata al settimo posto, superando Honda e Nissan.

Byd a livello globale si è insediata al settimo posto e lasciandosi alle spalle Honda e Nissan

Del resto, la Cina è il paese nettamente in testa per numero di modelli venduti nel mondo, con un’ottimo livelli di penetrazione sui mercati asiatici. La Cina ha esportato 2,79 milioni di veicoli nel semestre gennaio-giugno, 780.000 in più del Giappone.

E soltanto la guerra commerciale a colpi di dazi dichiarata dagli Stati Uniti (dove le tariffe sono arrivate al 100%) e dalla Ue (che si è limitata a una forchetta che dal dal 17 al 36% che si aggiungono al 10% precedente) ha limitato la crescita anche sui mercati occidentali.

A dare la notizia della nuova accelerazione di Byd è stata la società di ricerca MarkLines. Grazie a una politica di bassi prezzi per le auto di media cilindrata, Byd ha visto le sue vendite in aumento del 40% rispetto al secondo trimestre di un anno fa, triplicando le esportazioni.

La Cina ha esportato 2,79 milioni di veicoli nel semestre gennaio-giugno, 780.000 in più del Giappone

Va detto che il sorpasso di Byd su Nissan e Honda è avvenuto anche per la frenata delle case giapponesi, come ha commentato il quotidiano Nikkei Asia: “Le vendite di Honda in Cina sono calate del 40% a giugno e la casa automobilistica prevede di ridurre la sua capacità produttiva nel paese di circa il 30%“.

Una tendenza che si riscontra anche nel resto del mercato asiatico. “Anche in Thailandia, dove le aziende giapponesi detengono una quota di mercato di circa l’80%, Suzuki sta terminando la produzione mentre Honda sta dimezzando la capacità“.

