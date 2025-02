BYD: auto a 10mila euro con guida autonoma e l’Ai di DeepSeek

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il colosso dell’auto BYD continua a dettare la linea sul futuro dell’auto elettrica. La società cinese ha appena annunciato che nei nuovi modelli verrà integrata la guida autonoma con l’intelligenza artificiale di DeepSeek. Anche per le vetture più economiche a partire da meno di 10mila euro

Non c’è arrivata per prima, ma di sicuro nel modo più clamoroso. BYD, leader mondiale nella produzione di auto elettriche, sposa l’intelligenza artificiale sviluppata dalla “compatriota” DeepSeek con il suo innovativo sistema di guida autonoma, denominato God’s Eye. Anche sui modelli più economici.

BYD sfida direttamente Tesla sulla guida autonoma grazie alla tecnologia di DeepSeek anche sui modelli più economici

Fin qui, ripetiamo, BYD si mette in scia con gli altri marchi cinesi di primo piano come Geely, Great Wall Motors e Leapmotor. Così come lancia una sfida a tesla, che sulla guida autonoma, al momento appare ancora in ritardo. Ma più clamoroso è il fatto che AI e guida autonoma saranno implementati in tutti i modelli che usciranno dalle fabbriche di BYD. Non a caso un acronimo che sta per “Build your dreams”.

Il God’s Eye sarà installato inizialmente su 21 modelli di auto a nuova energia (Nev), dai veicoli con un prezzo inferiore ai 100mila yuan (circa 13.700 dollari), come il Seagull, modello che parte da 69.800 yuan (9.270 euro). Una nuova sfda al mercato globale, visto che finora le funzionalità di guida autonoma erano riservate ai veicoli di fascia più alta, con un prezzo intorno ai 30mila euro.

“Sempre più clienti accedono alla guida autonoma”

Wang Chuanfu, presidente e ceo di Byd, parlando a un evento, ha così ricordato come oltre il 70% delle auto vendute in Cina ha un prezzo inferiore ai 100 mila yuan (meno di 13mila euro). E che ora “sempre più clienti potranno accedere alla guida autonoma”.

Il sistema God’s Eye sfrutta la potenza dell’AI per migliorare la sicurezza, l’efficienza e l’esperienza di guida. Grazie agli algoritmi avanzati di DeepSeek, la piattaforma sarà in grado di elaborare enormi quantità di dati in tempo reale, ottimizzando il riconoscimento degli ostacoli, la gestione del traffico e la navigazione autonoma in ambienti complessi.

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-