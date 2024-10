BYD festeggia “quota 9 milioni”, ma richiama 97 mila BEV a rischio incendio

BYD festeggia la produzione della novemilionesima auto a “nuova energia” (NEV) e si avvia a replicare il successo dell’anno scorso, conquistando il titolo di regina mondiale 2024 dell’auto alla spina e forse addirittura delle Bev, ai danni di Tesla. Quasi in contemporanea, però, è costretta a richiamare 97 mila esemplari elettrici prodotti far 2022 e 2023 perchè a rischio di incendio. Un debutto agrodolce per l’italiano Alessandro Grosso, ex Stellantis, appena chiamato a dirigere lo sbarco di BYD in Italia.

Produzione e vendite: BYD avanza a suon di record L'auto elettrica numero "9 milioni" è uscita il 25 settembre scorso dallo stabilimento BYD di Shenzhen-Shanwei. Si tratta di una supercar, la YangWang U9. Appena due masi fa BYD aveva festeggiato l'auto numero 8 milioni. La produzione accelera a ritmi da record e le vendite altrettanto. Nel primo semestre 2024, BYD ha piazzato sul mercato 1,607 milioni di auto elettriche. Non solo in Cina, ma anche in Brasile, Messico e in Europa, dove continua a consolidarsi. Oggi è il settimo produttore mondiale di auto, con 900 mila dipendenti e oltre 100 mila ingegneri. Anche Dolphin fra i modelli richiamati Ma la settimana scorsa è arrivato come un fulmine a ciel sereno l'annuncio del richiamo di 97 mila vetture per un possibile problema di rischio incendio. Riguarda un difetto di fabbricazione relativo alla centralina del servosterzo delle Dolphin e delle Yuan Plus. Secondo China Association of Automobile Manufacturers, l'associazione dei costruttori cinesi, nel 2023 i due modelli sono state le vetture più vendute dalla Casa, forti di 750 mila unità. La Casa cinese sta ora sostituendo in tutte le vetture coinvolte un nuovo componente. Per BYD è il secondo richiamo dal 2022. Alessandro Grosso numero uno in Italia «Sono onorato di guidare BYD nel mercato italiano – ha dichiarato Grosso -. Si tratta di un marchio ricco di potenzialità per l'intero continente europeo». Le auto BYD, ha aggiunto «sono all'avanguardia per tecnologia, design e piacere di guida» e «punto di riferimento per l'intero settore automobilistico». Intanto BYD ha lanciato anche in Italia BYD Renting, in accordo con la società specializzata nel noleggio a lungo termine Arval Italia, Gruppo BNP Paribas. BYD Renting è già disponibile presso la rete di concessionari BYD in Italia e può essere proposto a tutti i clienti privati e business per l'intera gamma di veicoli BYD.