BYD “sfida” il mondo: vuole vendere il 50% delle sue auto fuori dalla Cina

Reuters ha rivelato che il progetto è già stata illustrato dai dirigenti di BYD a piccoli gruppi di investitori. Un obiettivo molto impegnativo considerando il tasso di crescita annuale di BYD. Al momento, Byd vende sul mercato cinese nove autovetture su dieci dei 4,27 milioni di veicoli acquistati dai consumatori nel 2024

La strategia di Byd per raggiungere il 50% di vendite al di fuori dalla Cina passa per lo più dall’Europa. Dove i grandi gruppi automobilistici della Ue sono in crisi di risultati. E sono rimasti indietro sulle tecnologie green. Lasciando effettivamente spazio a marchi come Byd che invece guidano le nuove tendenze a cui si stanno avvicinando sempre di più i consumatori. Finora i primi approcci di Byd sul mercato europeo non hanno dato risultati significativi. Ma il gruppo confida di ripetere quanto avvenuto in patria, dove ha scalzato dal podio delle auto più vendute proprio i marchi Ue più importanti, come Volkswagen. O un leader globale come Toyota.