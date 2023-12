BYD, doppio assalto: all’Europa e a Tesla

Doppio assalto di BYD: all’Europa e a Tesla. Nel Vecchio continente entrerà attraverso l’Ungheria di Orban, dove ha scelto la sede della sua prima gigafactory. Nel consuntivo di fine anno, poi, quasi certamente supererà Tesla diventando il maggior produttore di auto elettriche al mondo.

I due costruttori sono rimasti testa a testa tutto l’anno, con quote identiche del 17%. Ma il boom di vendite in patria nell’ultimo trimestre dell’anno quasi sicuramente darà al colosso cinese il primato assoluto per il 2023.

La gigafactory in Ungheria

Con l’Ungheria BYD ha finalizzato l’accordo per costruire un impianto produttivo a Szeged, nel sud del Paese. Ad annunciarlo è la stessa BYD dal suo account ufficiale WeChat, il principale social network cinese. Ha motivato la scelta citando, oltre alla posizione geografica, la lunga storia in termini di produzione automobilistica e la presenza di diversi stabilimenti di marchi premium sul suo territorio. L’Ungheria si è aggiudicata l’importante investimento battendo la concorrenza della Francia.

Il ministro degli Esteri Péter Szijjártó aveva già anticipato alla stampa la decisione di BYD. Senza rendere noto il valore dell’investimento, il ministro aveva affermato che «il progetto sarà uno dei più grandi investimenti nella storia economica ungherese e creerà migliaia di nuovi posti di lavoro».

Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, gli analisti automobilistici prevedono che la fabbrica produrrà circa 200.000 veicoli e sarà completata in due o tre anni. BYD conta nel mpndo oltre 30 siti industriali e basi produttive, con stabilimenti anche negli Stati Uniti, Brasile, Giappone e India.

BYD ha già uno stabilimento a Komarom, nel nord-ovest dell’Ungheria, che assembla autobus elettrici. E sta costruendo un altro piccolo stabilimento, sempre in Ungheria, per assemblare le batterie. La mossa di BYD potrebbe essere una risposta all’indagine della Commissione europea sui sussidi erogati dalla Cina ai produttori che esportano auto sul mercato europeo.

BYD scavalca Tesla nelle BEV?

Il mercato mondiale delle auto a batterie a visto un testa a testa fra BYD e Tesla per tutto il 2023. Ora però pare che l’equilibrio si sia rotto e in favore della prima. I dati dei primi nove mesi vedevano entrambi a quota 17%. Seguivano il Gruppo Volkswagen con l’8%, Geely con il 6%, GAC Group (5%), Hyundai Motor Group e SAIC (4%), mentre il resto dei marchi rappresenta il 39% del totale.

Tesla però mantiene la medesima quota dell’anno scorso, mentre BYD è cresciuta di quattro punti, dal 13 al 17%. Le vendite di Tesla sono aumentate in linea con il mercato (+27%) mentre quelle di BYD hanno fatto un balzo del 68%. Mantenendo lo stesso trend di crescita, quindi, gli analisti prevedono l’inversione della classifica a fine anno.

