BYD Dolphin Surf: la piccola che aspettavamo

Le auto piccole hanno sempre avuto fortuna in Italia, ma da tempo i costruttori sembra abbiano messo in standby questo segmento. Il colosso cinese BYD ha visto lo spazio di mercato e propone una vettura di 399 cm. che è un concentrato della sua tecnologia a batterie. Qui sotto la VIDEO-PROVA dal nostro YouTube.

di Luca Palestini

BYD (acronimo per Build Your Dreams) ha scelto il palcoscenico del Foro Italico a Roma per presentare alla stampa europea la Dolphin Surf. Di fatto si tratta della Seagull – nome utilizzato nel mercato cinese – adattata agli standard di sicurezza e ai gusti europei. Cresce infatti la lunghezza, ora a 3990 mm, per rispettare i severi crash test Euro NCAP, e viene aggiornato il motore (dell’allestimento top di gamma) che ora raggiunge i 115 kW, più graditi al pubblico europeo.

BYD Dolphin Surf – Esterni moderni, tecnologia top. Batteria 30 o 43 kWh, autonomia fino a 302 km

Le linee degli esterni la distinguono in modo sostanziale da quella che a tutti gli effetti rappresenta la sua rivale per antonomasia: la Fiat 500e. Il design della Surf è moderno e futuristico, nulla a che vedere con i richiami anni ’60 della piccola icona italiana. Linee tese e spigolose che conferiscono carattere e dinamicità ad una vettura che anche sotto il cofano punta a fare meglio delle rivali.

Due le motorizzazioni proposte, 65 o 115 kW: quest’ultima che rappresenta il top del segmento. Due sono anche i tagli della batteria: 30 o 43,2 kWh, entrambe LFP e nella configurazione proprietaria di BYD a lama. Autonomia che, per la batteria “grande”, varia dai 322 km del ciclo WLTP combinato ai 502 km del ciclo WLTP urbano. La batteria da 30 kWh ha invece numeri inferiori. Potenza di ricarica in AC 11kW per entrambe, mentre in DC si raggiungono gli 85 kW sulla batteria “grande”, e i 65 kW su quella “piccola”. Il V2L da 3,7 kW è di serie.

Interni comodissimi e spaziosi, ma il vero plus è il software

Omologata per 4 occupanti, lo spazio a bordo non manca. E pure il bagagliaio offre 308 litri di capacità. I materiali usati sono di buona qualità, nonostante si tratti perlopiù di plastiche rigide. Ma le finiture sono curate e riprendono il design delle sorelle maggiori della famiglia Ocean, con linee ispirate alle forme dei cetacei. A segnare però una significativa distanza rispetto alla concorrenza è il software che gestisce l’intera auto: i tecnici cinesi hanno dotato anche la piccola Surf dello stesso software di gestione delle sorelle maggiori. Efficace, razionale preciso e veloce, è il vero plus rispetto ad una concorrenza europea che stenta a comprendere l’importanza del “cervello” elettronico nelle auto del futuro.

Tutte le funzioni sono gestite attraverso il pad da 10,1” sulla consolle centrale. Sotto al quale trovi pochi tasti fisici: selettore delle marce, modalità di guida, controlli di guida in condizioni critiche, comandi del climatizzatore e della radio. Il software potrà essere aggiornato OTA (over the air) per mantenere l’auto sempre al passo con le ultime novità e aggiungere nuove funzioni. Infine l’intelligenza artificiale: anche nella Surf c’è Hi BYD, il comando vocale che consente di interagire con l’auto.

3 allestimenti e prezzi da 18.990 euro, inferiori alla concorrenza, anche termica

Active, Comfort e Boost sono i tre allestimenti nei quali la Surf viene proposta. L’entry level Active, con motore da 65 kW e batteria da 30 kWh ha un prezzo di listino (in Italia) di 18.990 euro. La Comfort, sempre con motore da 65 kW ma batteria da 43,2 kWh, parte da 22.490 euro. Infine la top di gamma Boost, motore da 115 kW e batteria da 43,2 kWh, viene proposta a 25.490 euro. Tutti prezzi di listino, che non tengono conto di promozioni, sconti e incentivi locali o nazionali. Considerando le dotazioni dei vari allestimenti, possiamo affermare che si tratta di prezzi anche inferiori alla concorrenza termica nello stesso segmento di mercato.

BYD Dolphin Surf / Come va? Ideale per la città, voto 10 per comfort e praticità

Nella breve prova che abbiamo effettuato per le strade di Roma, abbiamo potuto apprezzare le doti da cittadina pura. Confortevole nel l’addolcire buche e asperità della strada, è soprattutto il confort acustico che ci ha stupito. Roma non è una città silenziosa, ma dentro la BYD Dolphin Surf sembrava di stare in una capitale nord-europea per quanto i rumori esterni non filtravano nell’abitacolo.

Poi la maneggevolezza e le semplicità di conduzione nelle strade strette, nelle manovre di parcheggio e il brio nelle ripartenze ai semafori. Insomma, quello che serve e a cui siamo abituati per le nostre città, con in più il vantaggio di un’auto che costa poco, ma offre tanto dal punto di vista tecnologico. Non vediamo l’ora di testarla in una prova “lunga” per verificare i numeri dichiarati e fornirvi una recensione più approfondita.

