Redazione
il2 Marzo 2026
BYD Denza Z9 GT, l’elettrica che punta al record mondiale di autonomia: 1.036 km

Denza Z9 GT autonomia
BYD alza l’asticella dell’autonomia elettrica con la nuova Denza Z9 GT, accreditata di un massimo di 1.036 km con singola ricarica. La shooting brake di lusso cinese è pronta a diventare così l’elettrica in produzione con la maggiore autonomia dichiarata al mondo, grazie ad aggiornamenti che migliorano del 64% i tempi di percorrenza.
Il dato consolida la leadership di BYD nelle classifiche sull’autonomia, anche se il risultato è stato ottenuto nel ciclo cinese CLTC, sistema di omologazione generalmente più favorevole rispetto al WLTP europeo.
Denza Z9 GT autonomia
La Denza Z9 GT dall’autonomia record di 1.069 km

Batterie Blade da record

La nuova Denza Z9 GT elettrica sarà proposta con due pacchi batteria: 102,3 kWh e 122,5 kWh, con autonomia dichiarate che vanno da 820 a 1.036 km, il valore record. Il modello attuale si “ferma” a 630 km.

Curiosamente, dai documenti depositati presso il ministero cinese dell’Industria (MIIT) emerge che anche la versione berlina Z9, con le stesse batterie, potrebbe arrivare fino a 1.068 km CLTC. Un primato potenziale che però non è stato rivendicato ufficialmente dal costruttore.

Potenza fino a 1.140 CV

Oltre all’autonomia, la Z9 GT punta su prestazioni di vertice. La versione RWD adotta un motore elettrico da 370 kW (496 CV) con velocità massima di 240 km/h. La più estrema a trazione integrale combina invece un motore anteriore da 230 kW e due posteriori da 310 kW ciascuno, per una potenza complessiva di 850 kW (1.140 CV) e una velocità massima di 270 km/h.

Numeri che collocano la station wagon cinese in un territorio finora presidiato da marchi europei ad alte prestazioni. Le dimensioni – 5.195 mm di lunghezza, 1.990 mm di larghezza, passo di 3.125 mm – la avvicinano a modelli come la Porsche Panamera, confermando il posizionamento premium.

Denza Z9 GT autonomia

Anche ibrida plug-in, con 400 km in elettrico

Denza ha comunicato che la nuova gamma Z9 continuerà a includere una variante ibrida plug-in (PHEV), equipaggiata con una batteria da 63,82 kWh (quasi il doppio rispetto al modello attuale), capace di offrire oltre 400 km di autonomia elettrica CLTC.
Il powertrain abbina un 2.0 turbo benzina a tre motori elettrici, per una potenza combinata di 640 kW (858 CV).

Il valore di percorrenza in elettrico, se confermato con standard europei, rappresenterebbe un salto significativo nel segmento delle ibride plug-in ad alte prestazioni.

Guida assistita evoluta

Gli aggiornamenti al modello riguardano anche le tecnologie. Sul fronte ADAS, la nuova Z9 GT adotta infatti il sistema DiPilot 300 “God’s Eye” 5.0, l’ultimissima versione del software di guida assistita interno di BYD, con funzioni di Navigate on Autopilot in città e autostrada e sterzata automatica d’emergenza.

All’interno dell’abitacolo spicca un grande schermo centrale da 17,3 pollici, affiancato da doppi display laterali. Il sistema supporta riconoscimento vocale e integrazione multi-schermo.

Denza Z9 GT autonomia
Denza Z9 GT, i lussuosi interni ipertecnologici

Prezzo cinese di 44.000 euro. Arriverà in Europa?

Il prezzo in Cina dell’attuale Z9 GT elettrica parte da 354.800 yuan (circa 44.000 euro), ma i listini della nuova versione saranno comunicati più avanti. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali su una possibile commercializzazione europea.

  • LEGGI anche: “Ho comprato cinese (una BYD), dovrei sentirmi in colpa?” e guarda il VIDEO

