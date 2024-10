Byd sfida i dazi Ue: in arrivo modelli “economici” a partire da 25mia euro

Il colosso cinese Byd “sfida” i dazi imposti dalla Commissione Ue sull’importazione di auto elettriche dalla Cina. Offrendo ai consumatori europei veicoli a prezzi oltremodo concorrenziali. Byd partirà fra pochi mesi in Germania, con un listino a partire dai 25mila euro

E se non avesse torto chi sostiene che non saranno i dazi imposti da Bruxelles a fermare “l’invasione” delle auto cinesi in Europa? E, soprattutto, non avrà ragione l’ex presidente della Bce Mario Draghi che ha suggerito nel suo Rapporto sulla competitività della Ue che occorre investire fondi comuni per tener testa allo strapotere tecnologico ed economico della Cina e dei mercati emergenti?

Se il provvedimento sui dazi – appena confermato dai Paesi membri – era stato preso per scoraggiare l’ingresso delle case cinesi sul mercato europeo, pare proprio che non stia funzionando. Non per tutte le case automobilistiche, almeno.

Byd è stata colpita con dazi limitati rispetto ad altre case

Il gruppo Byd – capace di competere con Tesla per il primato di auto elettriche più vendute al mondo – ha appena annunciato dalle colonne del Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung che è pronta a lanciare in Germania veicoli con un prezzo che sarà fissato tra i 25 e i 30mila euro.

E’ quello che temeva Bruxelles quando ha aperto l’indagine sull’import di auto: le case automobilistiche cinesi godono di aiuti da parte del governo di Pechino che falsano il mercato. Da qui l’accusa di dumping sui prezzi per conquistare quote di mercato.

Ma come capita sempre in queste procedure, chi collabora all’indagine ottiene una “pena” inferiore a chi invece non è disposto a condividere le informazioni societarie. Byd lo ha fatto e alla fine del “processo” ha avuto una tariffa aggiuntiva inferiore al 10%.

Per il vicepresidente esecutivo di Byd, Stella Li “chi non raccoglie la sfida di mercato e si tirano indietro perderanno”

Altre case, invece, dovranno aggiungere ai prezzi di listino dazi fino al 35%, a cui bisogna sempre aggiungere un altro 10% per un procedimento avviato e concluso degli anni scorsi.

La partita potrebbe anche non essere chiusa. Come ha fatto notare Bloomberg, “Unione europea e Cina proseguiranno i colloqui per trovare un’alternativa ai dazi, possibilmente su un modo per controllare i prezzi e i volumi delle esportazioni“.

Ma, in ogni caso, Byd si sta portando avanti. “Stiamo ancora lavorando al nostro piano“, ha detto il vice-presidente esecutivo di Byd Stella Li al quotidiano tedesco. La manager ha previsto che ci vorranno “meno di sei mesi” per convincere i potenziali acquirenti tedeschi. “Dobbiamo dare loro un po’ di tempo per guadagnare fiducia in Byd“, ha detto Li.

Il gruppo cinese, nel frattempo, sta lavorando anche a un’altra soluzione, oltra alla vendita tramite esportazioni. Sta cercando partner locali (e non solo in Europa) per aggirare le politiche protezionistiche sulle due sponde dell’Atlantico. Ricordiamo che negli Usa i dazi imposto dall’amministrazione di Washington arrivano fino al 100%.

“Tutti i produttori del mondo dovrebbero prendere parte a questa competizione“, ha detto Li. “Quelli che esitano e si tirano indietro perderanno“. La sfida è stata lanciata.

