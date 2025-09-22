BYD, che scossa: Buffet esce dal capitale ma dopo una plusvalenza record

Berkshire Hathaway, la holding di Warren Buffett, ha deciso di chiudere la propria partecipazione in BYD dopo oltre 15 anni. Immediata la reazione dei mercati finanziari: il titolo, alla Borsa di Hong Kong, ha reagito con un calo iniziale del 3,6%, salvo poi limitare le perdite nel corso della giornata.

Un nuovo segnale per una possibile bolla sul mercato dell’auto cinese pronta a scoppiare? La domanda è d’obbligo, visto l’interesse del mondo della finanza e non solo in tutto quello che si muove attorno a Buffet. Altrimenti detto l’oracolo di Omaha, la città del Nebraska di cui è originario l’imprenditore ha trasformato una piccola società tessile in un colosso degli investimenti da oltre mille miliardi di dollari chiamato Berkshire Hathaway.

Buffett e il suo socio storico Charlie Munger avevano creduto nel potenziale di BYD fin dal 2008, quando l’azienda era ancora un produttore quasi sconosciuto di batterie per telefoni cellulari. Dal primo acquisto, il valore del titolo è cresciuto di oltre il 4.500% fino al 2023. Come dire: in investimento di tutto rispetto.

Tuttavia, dal 2022 Berkshire ha progressivamente ridotto la quota fino ad azzerarla, complice il calo del 30% rispetto ai massimi storici e la crescente competizione in Cina sul mercato delle auto elettriche, alimentata da una guerra dei prezzi che mette alla prova la redditività dei produttori.

Dal primo acquisto di Buffet, il valore del titolo BYD è cresciuto di oltre il 4.500% fino al 2023,

Ma si tratta solo di un disinvestendo per monetizzare la colossale plusvalenza oppure c’è qualcosa che non tona nelle politiche industriali della prima azienda dell’automotive di Pechino? A proma vista, la parabola di BYD resta straordinaria. In due decenni l’azienda di Shenzhen è passata dall’essere un attore minore a diventare il più grande produttore cinese di veicoli elettrici e ibridi, capace di competere con Tesla. E pronta a invadere il mercato europeo a colpi di sconti, come dimostra la campagna che fino a fine settembre offre agli automobilisti italiani fino a 10mila euro per la rottamazione dei veicoli fino a euro 5.

L’assalto al mercato europeo

Secondo i dati ACEA, nel luglio 2025 BYD ha raggiunto l’1,1% delle immatricolazioni di nuovi veicoli nell’UE, quasi triplicando la quota rispetto allo 0,4% dell’anno precedente. Le vendite nel primo semestre 2025 sono cresciute del 251,3% rispetto al 2024, in un mercato complessivamente in calo. Un risultato che conferma la crescente accettazione dei veicoli cinesi in Europa, nonostante i timori di alcuni governi e l’aumento dei dazi all’importazione.

Maria Grazia Davino, vicepresidente senior e managing director di BYD Europe, ha sottolineato in un’intervista come il marchio cinese si stia radicando nel Vecchio Continente. Secondo Davino, i clienti mostrano un alto tasso di conversione tra test drive e acquisto, segnale che – a suo dire – dovrebbe confermare la qualità percepita dei modelli soddisfa e spesso supera le attese. Questo si traduce anche in un impatto positivo sul lavoro locale, con una crescente domanda di venditori qualificati e un impegno nella formazione.

Ibrido o elettrico puro? Il futuro secondo BYD

Nonostante l’espansione dei veicoli 100% elettrici, oggi le auto ibride restano dominanti in Europa, rappresentando il 34,8% delle nuove immatricolazioni nel primo semestre 2025. secondo Davino la spiegazione del successo delle ibride è la “comoda alternativa”. Perché offrono un’autonomia elettrica di circa 100 km unita alla possibilità di percorrere lunghe distanze senza ansia da ricarica. E ha citato, portandola a esempio, la nuova Seal 6 DM-i Touring, capace di un’autonomia complessiva di oltre 1.300 km, come dimostrato da un viaggio Varsavia-Monaco senza necessità di fermate intermedie.

Secondo la manager, saranno i consumatori a decidere il ritmo della transizione: la tecnologia sta migliorando rapidamente, ma al momento la combinazione tra elettrico e ibrido rappresenta il compromesso più apprezzato. Da qui, il fatto che nonostante l’uscita di Buffet dal capitale, non ci sia grande preoccupazione per le ricadute in Borsa.

In realtà, conterà molto di più capire nei prossimi mesi come si muoverà il mercato della auto in Cina, dove la concorrenza si è fatta sempre più agguerrita. E i risultati della “campagna europea” alla conquista di quote di mercato a scapito dei marchi locali.