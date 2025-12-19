BYD brevetta un motore elettrico per consumare meno ad alta velocità

BYD ha depositato quattro brevetti su una nuova evoluzione dei motori elettrici, per migliorarne l’efficienza e consumare meno, soprattutto alle alte velocità. Al centro c’è la tecnologia del motore sincrono a magneti permanenti a flusso variabile, una soluzione che promette di ridurre i consumi in autostrada senza aumentare la capacità delle batterie.

La documentazione è stata pubblicata dalla China National Intellectual Property Administration (CNIPA) e riguarda una serie di soluzioni tecniche che consentono di modulare il flusso magnetico del rotore in base alle condizioni di utilizzo del veicolo. Non si tratta di un concetto del tutto nuovo per gli ingegneri, ma è una tecnologia ancora poco diffusa nella produzione di massa.

Motore più efficiente… in autostrada

Nei motori sincroni a magneti permanenti oggi più diffusi, il flusso magnetico generato dal rotore è fisso. Questa caratteristica garantisce coppia elevata alle basse velocità, ideale per partenze e guida urbana, ma diventa meno efficiente quando il regime aumenta. A velocità più elevate entrano infatti in gioco perdite elettromagnetiche che penalizzano il rendimento complessivo. È uno dei motivi per cui molte auto elettriche mostrano consumi sensibilmente più alti in autostrada rispetto all’uso extraurbano o cittadino.

La soluzione studiata da BYD consiste in un motore sincrono a magneti permanenti a flusso variabile (VF PMSM). In questo schema, il flusso magnetico interno al rotore non è costante, ma può essere aumentato o ridotto dinamicamente in base alla velocità e al carico. A basse velocità il flusso viene massimizzato per garantire coppia e prontezza di risposta. Quando invece il regime cresce, il sistema riduce il flusso magnetico, limitando le forze contro-elettromotrici e mantenendo un rendimento più elevato.

Vantaggi sulle prestazioni

I brevetti pubblicati descrivono diverse soluzioni meccaniche e magnetiche per ottenere questa regolazione. Alcuni prevedono componenti mobili integrati nel rotore, altri sistemi di regolazione assiale o radiale delle parti magneticamente conduttive, altri ancora dispositivi di controllo integrati nell’insieme motore-trasmissione.

L’obiettivo comune è ampliare la zona di funzionamento ad alta efficienza, riducendo le perdite energetiche e lo stress termico del motore, senza ricorrere a batterie più grandi o a sistemi di raffreddamento più complessi.

Sul piano teorico, i benefici del motore BYD sono evidenti: consumare meno alle alte velocità, maggiore costanza delle prestazioni e migliore gestione termica del gruppo propulsore. Tutti elementi che possono tradursi in un’autonomia più prevedibile nei viaggi lunghi, tema centrale per gli automobilisti elettrici.

Inoltre, una riduzione delle perdite significa anche maggiore durata dei componenti, con potenziali effetti positivi su affidabilità e costi di esercizio.

Dalla “carta” alla strada?

Come sempre, però, un brevetto non equivale a un prodotto industriale. Al momento non ci sono conferme sull’adozione di questi motori a flusso variabile nei modelli di serie BYD destinati all’Europa, né dati pubblici sui reali guadagni di efficienza rispetto alle architetture attuali.

Resta però evidente la strategia del gruppo cinese. Rafforzare il controllo diretto sui componenti chiave della trazione elettrica, un’area in cui si gioca una parte importante della competitività futura, anche nel confronto con i costruttori europei.