





BYD Atto 3 EVO a 510 km di autonomia con la nuova batteria da 74,8 kWh. Migliora anche la velocità di ricarica del SUV, con punte a 220 kW.

BYD Atto 3 EVO in due versioni da 37.600 e 46.800 euro

La gamma si articola in due versioni, una con trazione posteriore a 37.600 euro e una 4×4 a 46.800 euro. Entrambe dotate di una batteria litio-ferro-fosfato da 74,8 kWh e ricarica rapida DC da 220 kW. Con architettura elettrica a 500V, che consente di passare dal 10 all’80% in 25 minuti. La versione Design a trazione posteriore è equipaggiata con un motore posteriore da 313 CV (230 kW) e 380 Nm di coppia. Per uno 0-100 km/h in 5,5 secondi e un’autonomia combinata WLTP fino a 510 km. La Excellence a trazione integrale aggiunge un motore anteriore, per una potenza complessiva di 449 CV (330 kW) e 560 Nm di coppia. Con accelerazione 0-100 km/h in soli 3,9 secondi e autonomia WLTP fino a 470 km. Entrambe le versioni offrono inoltre una capacità di traino fino a 1.500 kg (rimorchio frenato) e tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) di BYD, che consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3 kW.

8 anni di garanzia veicolo, 6 sulla batteria (70% almeno)

La ATTO 3 EVO mantiene dimensioni esterne compatte (4.455 mm di lunghezza, 1.875 mm di larghezza, 1.615 mm di altezza). Le novità nel design, includono paraurti anteriori e posteriori rivisti e nuovi cerchi in lega da 18”. Oltre a una fiancata più pulita con minigonne più sottili e uno spoiler posteriore dal taglio più sportivo. Il passo è di 2.720 mm, e la capacità di carico arriva a 490 litri, espandibili fino a 1.360 litri abbattendo i sedili posteriori. Debutta inoltre un nuovo vano anteriore da 101 litri, per riporre cavi di ricarica o piccoli bagagli. All’interno nuova strumentazione digitale da 8,8 pollici, con l’head-up display e sedili posteriori riscaldati. Il sistema infotainment si basa su un touchscreen centrale da 15,6 pollici, con servizi Google integrati. L’assistente vocale, potenziato dall’intelligenza artificiale, utilizza un modello linguistico cloud-based (LLM) per gestire comandi complessi in linguaggio naturale. ATTO 3 EVO è già ordinabile, prime consegne in primavera. Con 6 anni di garanzia veicolo e 8 anni (o 250.000 km) sulla batteria (State of Health – SOH garantita almeno al 70%).

