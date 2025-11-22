BYD ATTO 2 si rinnova: arriva la Comfort da 430 km di autonomia

La nuova BYD ATTO 2 Comfort arriva in Europa con una batteria da 64,8 kWh, fino a 430 km di autonomia WLTP, ricarica rapida in 25 minuti, nuovi dettagli interni e un bagagliaio ampliato a 450 litri. Una versione che punta a rendere più pratico l’uso quotidiano e più semplice affrontare i lunghi tragitti, anche in vista di un possibile debutto nel mercato italiano, dove il segmento dei SUV elettrici compatti continua a crescere.

La Casa cinese, già presente in diversi Paesi europei, mira così a rafforzare la propria proposta nella fascia “family” dell’elettrico, pur senza ancora conferme precise sullo sbarco di questa versione nel nostro Paese.

Autonomia estesa e ricarica più veloce

La nuova ATTO 2 Comfort sfrutta una Blade Battery da 64,8 kWh, tecnologia proprietaria BYD basata su celle LFP e integrata nella scocca tramite struttura Cell-to-Body, soluzione che aumenta la rigidità e la sicurezza del veicolo. L’autonomia dichiarata arriva a 430 km WLTP e supera i 600 km in città, un valore significativo per un’auto lunga poco più di 4,3 metri.

La potenza sale a 150 kW (con 310 Nm di coppia), per uno 0-100 km/h in 7,9 secondi. La ricarica in corrente continua raggiunge i 155 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in 25 minuti, mentre il caricatore AC trifase da 11 kW consente una ricarica completa in circa 7 ore. Un passo avanti utile soprattutto in un contesto europeo dove le infrastrutture veloci non sono sempre omogenee.

I dettagli tecnici: sospensione multilink e V2L

Per gestire il maggior peso della batteria, BYD introduce nella versione Comfort una sospensione posteriore multilink, soluzione più raffinata rispetto alla barra di torsione delle versioni precedenti. È presente anche la funzione V2L (Vehicle-to-Load) fino a 3,3 kW, che permette di alimentare dispositivi esterni: un plus interessante per i viaggi o per chi usa l’auto come “powerbank” mobile.

La sicurezza è completata da un pacchetto ADAS molto ampio, che include frenata automatica, cruise adattivo, monitoraggio della stanchezza, riconoscimento dei segnali e sette airbag.

All’esterno, la ATTO 2 Comfort mantiene le sue proporzioni compatte (4.310 mm di lunghezza) e un design che punta su fari full LED, superfici pulite e una firma luminosa posteriore a tutta larghezza. Un’estetica moderna senza eccessi, pensata anche per i centri urbani europei.

Il bagagliaio cresce fino a 450 litri, valore competitivo nel segmento, e può arrivare a 1.370 litri con i sedili abbattuti. Un elemento che potrebbe incontrare l’interesse del pubblico italiano, storicamente attento alla praticità familiare.

Ora sedili e volante sono riscaldati

L’abitacolo punta su materiali più curati e una dotazione che accresce la percezione di qualità: sedili anteriori elettrici e riscaldati, supporto lombare a quattro vie, volante riscaldabile, vetri posteriori oscurati e porte USB-C più veloci (60W e 18W). Al centro spicca lo schermo rotante da 12,8”, affiancato da una strumentazione digitale da 8,8”.

La compatibilità software include Spotify, YouTube, Amazon Music, Zoom e aggiornamenti OTA, mentre i comandi vocali “Hi BYD” gestiscono molte funzioni quotidiane. Non manca la ricarica wireless da 50W, tra le più rapide del segmento. Il tetto panoramico e il pavimento piatto migliorano la vivibilità per cinque passeggeri.

La ATTO 2 Comfort è già ordinabile in alcuni mercati europei, con prezzi che verranno stabiliti a livello locale. Indicativamente per l’Europa il listino parte da 35.790 euro.

BYD conferma la garanzia di 6 anni sul veicolo e 8 anni su batteria e gruppo propulsore. Resta da capire se e quando questa versione arriverà ufficialmente anche in Italia, dove BYD sta gradualmente ampliando la propria rete commerciale.