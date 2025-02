BYD ATTO 2: l’auto per entrare nel cuore e nella testa degli europei

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il pubblico europeo vuole guidare auto compatte e così BYD ha realizzato il crossover Atto 2 con in mente noi europei. Il colosso cinese, che lo scorso anno ha venduto oltre 4,25 milioni di auto nel mondo, non ha certo timore di sfidare la concorrenza nel segmento di mercato più combattuto, quello dei B-SUV. E lo fa con un’auto full electric ricca nelle dotazioni e aggressiva nel prezzo.

Quella andata in scena alle Officine Grandi Riparazioni di Torino è stata una presentazione in grande stile, per BYD. Alla presenza del top manager Alfredo Altavilla, Special Advisor per BYD Europa, il colosso cinese ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro: BYD è qui per rimanere, avviare partnership strategiche e cambiare il mercato automotive europeo. Per riuscirci però avrà bisogno di entrare nel cuore e nella mente degli acquirenti.

La Atto 2 è solo la prima auto di una lunga serie pensata per questo scopo, che arriverà per ora dall’Asia ma successivamente, con stabilimenti in Ungheria e Turchia avviati, dal territorio europeo stesso. Vaielettrico l’ha potuta osservare durante la presentazione e guidare per qualche ora: ecco un primo resoconto.

Tutti i numeri di BYD Atto2

Snoccioliamo subito un po’ di dati: la Atto 2 è lunga 4 metri e 31 centimetri, larga 1 e 83, alta 1 e 67; bagagliaio da 400 litri, che diventano 1340 abbattendo i sedili posteriori. Il motore, posizionato all’anteriore, sviluppa una potenza massima di 130 kW – pari a 176 cavalli – e una coppia di 290 Nm.

Batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 45,1 kWh per un’autonomia massima in WLTP di 312 km. Ma ciò che interessa di più, vista la vocazione principalmente urbana di questa versione, è l’autonomia nell’uso cittadino: 463 km.

Per concludere con i numeri: caricatore di bordo in corrente alternata da 11 kW di serie su tutti e due gli allestimenti disponibili al momento del lancio e 65 kW di potenza massima accettata alle colonnine in corrente continua. È presente anche il V2L fino a 3 kW per prelevare l’energia dalla batteria.

Due versioni per questo B-SUV di alta classe

Attualmente è disponibile in due allestimenti (Active e Boost) e quattro colori (Bianco, Nero, Verde e Grigio), più avanti nel corso dell’anno arriveranno una versione Comfort, con batteria e autonomia maggiorate, e una versione di attacco con motore meno potente e prezzo ancora inferiore.

La Atto 2 nasce sulla piattaforma dedicata e-Platform 3.0 di BYD. Le celle a lama della batteria (Blade Battery) sono anche strutturali e consentono di guadagnare ulteriore spazio in altezza nell’abitacolo; la pompa di calore e il caricatore da 11kW entrambi di serie consentono alla Atto 2 di posizionarsi un gradino più in alto rispetto alla concorrenza nel segmento B-SUV.

Negli esterni, la parte anteriore della Atto 2 riprende il linguaggio del design “Dragon Face” con fari sottili. Il gruppo ottico posteriore invece incorpora un motivo a “nodo cinese”.

All’interno, la BYD Atto 2 adotta un quadro strumenti LCD da 8,8 pollici e il caratteristico schermo girevole da 10,1 o 12,8 pollici, a seconda dell’allestimento. I sedili, dal design sportiveggiante ma confortevole, sono rivestiti in pelle vegana ecologica. I sedili anteriori della Atto 2 vantano anche regolazioni elettroniche e riscaldamento. Altri punti forti della Atto 2 sono l’ampio tetto panoramico in vetro e l’assistente vocale “Hi

BYD”, entrambi disponibili fin dall’allestimento Active.

Primo prezzo in promozione: 27.900 euro

Ma tutto questo a che prezzo? La Atto 2 si presenta al pubblico con un prezzo di listino di 29.990€ per la Active e 31.990€ per la Boost. Ma almeno fino a fine Marzo, BYD effettua una promozione a partire da 27.900€ con finanziamento oppure una formula di noleggio a medio termine di Active o Boost per poi sostituirla con la versione Comfort non appena sarà disponibile.

La prima impressione che abbiamo avuto nel breve tour alla guida di Atto 2 sulle strade di Torino è quella di un’auto che mantiene appieno la promessa di auto a vocazione urbana, con consumi ridotti, un bel brio nelle accelerazioni e un’ottima maneggevolezza nelle svolte strette. Ci riserviamo di valutare la fruibilità nell’uso quotidiano e nell’uso a medio/lungo raggio nel corso di una futura prova più approfondita.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico –