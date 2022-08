BYD alla campagna d’Europa: tre modelli entro l’anno

Hang, Tang e Atto3: così BYD, il colosso cinese delle auto elettriche (e delle batterie) parte ufficialmente alla conquista d’Europa. Lo fa in grande, con tre modelli, due dei quali pensati per il mercato del Vecchio Continente.

Quello annunciato ieri è sicuramente il più massiccio e articolato assalto orientale al fortino elettrico europeo. E anche quello che potrebbe sfondare, se i prezzi, per ora riservati, si avvicineranno davvero alla tanto attesa “parità” elettrico- termico. Un traguardo alla portata di BYD, che nei listini praticati in patria è già vicina all’obiettivo.

La campagna d’Europa scatterà già in ottobre con la presentazione ufficiale dei tre modelli al Motor Show di Parigi. Seguirà a ruota l’avvio delle prenotazioni in alcuni dei più strategici mercati del Continente (sicuramente Germania, Svezia e Benelux) per arrivare alla prime consegna nel 2023.

HAN, la berlina che sfida Tesla Model 3

BYD HAN (leggi), è una berlina del segmento E elegante e sportiva. Vanta finiture di alto livello unite a prestazioni da supercar a trazione integrale. Grazie ai due motori con potenza combinata di 380 kW (523 CV) accelera da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi. Adotta inoltre un pacco batterie assemblato con le avanzate celle Litio-ferro-fosfato (LFP) Blade Battery messe a punto dalla stessa BYD. La capacità è di 85,4 kWh, l’autonomia ciclo WLTP raggiunge i 521 km.

TANG, il SUV da 7 posti già sbarcato in Norvegia

BYD TANG, è un SUV familiare a 7 posti già commercializzato in Norvegia al prezzo di 64 mila euro. Adotta anch’esso le celle Blade Battery in un pacchetto da 86,4 kWh complessivi, in grado di raggiungere un’autonomia di 400 km. Il sistema di trazione è integrale variabile. L’accelerazione è un altro punto forte: da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi nonostante la mole non indifferente.

BYD Atto 3, il SUV jolly per l’Europa

BYD ATTO 3, infine, è un piccolo SUV elettrico di segmento C, dallo stile decisamente europeo. E’ costruito sulla base dell’e-Platform 3.0 avanzata di BYD. Il motore eroga 204 cavalli, che consentono alla vettura di raggiungere i 100 km/h in 7,3 secondi. Adotta anch’esso la pompa di calore di serie e, come gli altri due modelli, la stessa famiglia di celle Blade, qui assemblate per raggiungere 60,48 kWh di capacità. Tuttavia l’autonomia arriva a 420 chilometri nel ciclo Wltp.

BYD parte da Germania, Svezia e Benelux

Per lo sbarco in Europa BYD ha selezionato rivenditori affermati con cui intende costituire rapidamente una rete commerciale e di assistenza capillare ed efficiente. Si tratta di Louwman nei Paesi Bassi, Hedin Mobility Group in Svezia e Germania, Nic. Christiansen Group in Danimarca, RSA in Norvegia e Shlomo Motors in Israele.