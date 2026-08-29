BYD a quota 10.000 Flash Charging in Cina (e già 1,83 milioni di utenti)







BYD ha raggiunto quota 10.000 stazioni di ricarica Flash Charging in Cina, appena sei mesi dopo aver presentato la nuova tecnologia. La rete copre oggi 325 città e ha registrato oltre 1,83 milioni di utenti, un terzo dei quali utilizza auto di altri marchi. Il costruttore punta ora a raddoppiare la rete entro la fine del 2026 e prepara anche un’espansione internazionale, con 3.000 stazioni previste in Europa.

Secondo BYD, la rete ha già distribuito complessivamente 210 milioni di kWh di energia e si è sviluppata a una velocità media di circa 55 nuove stazioni al giorno dall’annuncio della tecnologia, avvenuto lo scorso marzo.

La dimensione raggiunta in pochi mesi rende il progetto cinese particolarmente rilevante non tanto per il singolo record di potenza, quanto per la rapidità con cui infrastruttura e veicoli vengono sviluppati parallelamente.

Una rete che attraversa 325 città cinesi

Le 10.000 stazioni sono distribuite in 325 città della Cina continentale. La rete comprende anche punti di ricarica in località particolarmente remote, compresa l’area nei pressi del Monte Everest.

Un altro dato interessante riguarda gli utilizzatori. BYD dichiara oltre 1,83 milioni di utenti registrati alla rete Flash Charging, con quasi un terzo proveniente da automobili di marchi diversi da BYD. Questo dato va però interpretato insieme alle caratteristiche tecniche dei veicoli: una stazione capace di erogare una potenza estremamente elevata non significa infatti che qualsiasi automobile possa sfruttarla.

I veicoli non BYD potrebbero non essere in grado di assorbire la stessa potenza dei modelli BYD compatibili.

Obiettivo 20.000 stazioni entro l’anno

Il traguardo dei 10.000 punti rappresenta esattamente la metà dell’obiettivo fissato da BYD per il 2026. Il piano annunciato a marzo prevede infatti 20.000 stazioni in Cina entro la fine dell’anno: 18.000 in ambito urbano e 2.000 lungo le autostrade.

Per completare il programma entro il 31 dicembre, BYD dovrà quindi procedere ad un ritmo superiore a quello già molto alto mantenuto finora, che si è attestato a +55 stazioni quotidiane. La media negli ultimi mesi dell’anno dovrà salire a circa 80.

Il piano di espansione

Il progetto poi non dovrebbe rimanere confinato alla Cina. BYD ha annunciato un piano internazionale per 6.000 stazioni Flash Charging, delle quali 3.000 destinate all’Europa.

Qui la sfida sarà però diversa. Le infrastrutture europee utilizzano principalmente lo standard CCS2, mentre in Cina BYD opera con lo standard GB/T. Portare la tecnologia nel continente significa quindi adattare l’infrastruttura agli standard locali e, soprattutto, confrontarsi con una rete elettrica e con un parco circolante molto diversi da quelli cinesi.

La disponibilità di una rete ultrarapida potrebbe diventare un elemento importante per l’espansione europea di BYD e dei suoi marchi, ma non è ancora possibile valutare quanto sarà capillare la rete europea né quali potenze saranno effettivamente accessibili ai diversi modelli.