BYD a caccia di Tesla: 911 mila EV vendute

BYD a caccia di Tesla: il gruppo cinese ha sfondato quota 900 mila auto elettriche vendute nel 2022 ed è il più credibile rivale del brand di Elon Musk.

BYD a caccia di Tesla, è la seconda al mondo

Per la precisione le auto elettriche immatricolate da BYD sono state 911.140, contro 1,31 milioni di Tesla. Ma se guardiamo al totale delle auto ricaricabili, comprese le ibride plug-in, ecco che il gruppo cinese diventa l’indiscusso leader mondiale, con 1.863.494 immatricolazioni nel 2022. Sono numeri impressionanti, se consideriamo che BYD ancora non è presente in forze con i suoi modelli in Europa e negli Stati Uniti, dove è partito solo con una gamma limitata. Ma il 2023 sarà l’anno dell’assalto anche a questi due continenti, con modelli di cui si comincia a parlare molto anche da noi. Come la Atto 3, un SUV dall’aspetto piuttosto gradevole e dotato delle innovative batterie “a lama”, integrate nella carrozzeria e ritenute tra le più sicure del settore. Con un prezzo che ci si aspetta decisamente competivi rispetto alla concorrenza che offre autonomia paragonabili (sui 420 km).

La vendita di auto elettriche è aumentata del 184%

I ritmi di crescita del colosso cinese sono impressionanti, in questo momento superiori anche a quelli di Tesla. Nel 2022 le immatricolazioni delle sue NEV (sigla che comprende elettriche e ibride plug-in) sono aumentate del 209%, quelle delle sole elettriche del 184%. Questo grazie soprattutto a una crescita esponenziale in Cina, ma anche l’export ha dato un contributo molto forte. Solo nel mese di dicembre, BYD ha venduto 235.197 veicoli con la spina, un nuovo record, il quarto mese consecutivo in cui ha immatricolato più di 200.000 veicoli plug-in. Il 49% era costituito da elettriche pure. È un trend che, se confermato con questi ritmi di crescita anche nel 2023, potrebbe portare il competitor cinese vicina ai livelli di Tesla, attesa attorno al milione e mezzo nel 2023. L’Europa per ora sta a guardare…