Butteremo soldi nelle stazioni di idrogeno, ma le auto…?

Butteremo soldi nelle stazioni idrogeno, ma le auto da rifornire non ci sono e non ci saranno. Eppure politica e industria italiana si ostinano a non scegliere.

Butteremo soldi, sull’altare della “neutralità tecnologica”

Sappiamo tutti che al ministro dello Sviluppo Economico l’elettrico sta sulle scatole. Con i nuovi incentivi, Giancarlo Giorgetti è arrivato a mettere più soldi su una tecnologia controversa come l’ibrido plug-in che sulle EV. In controtendenza rispetto al resto d’Europa. Ma anche la filiera dell’automotive made in Italy sembra avere sposato la scelta della neutralità tecnologica, formula che nasconde solo la volontà di non scegliere. Una boiata pazzesca, in un momento in cui il resto del continente ha scelto, eccome. L’Anfia, l’associazione di settore, si è fatta contagiare dalla teoria del complotto, di un assedio (quello dell’elettrico) da cui bisogna difendersi: “Il legislatore europeo vuole dismettere del tutto i prodotti della sua filiera più importante per abbbracciare una sola tecnologia, a oggi di totale dominio asiatico“, ha tuonato il presidente Paolo Scudieri nella recente assemblea dell’Associazione, a Firenze.

Le auto a idrogeno? Ne ha una il Papa, ma…

Con la neutralità tecnologica, il ministro e l’Anfia non vogliono solo auto elettriche dal 2035, bensì un ventaglio di tecnologie green, tra cui e-fuel, biometano e idrogeno. E a proposito dell’idrogeno, Giorgetti in assemblea non si è fatto sfuggire l’occasione per dire che “i fondi del Pnrr riguarderanno, sì il rafforzamento delle infrastrutture di ricarica nel Paese. Ma parallelamente anche quelle per l’idrogeno“. Sissignore. Purtroppo, per il ministro e per l’Anfia (e soprattutto per i posti di lavoro in Italia), il mondo va da un’altra parte. Le auto a idrogeno esistono da tempo, me nessuno le compra, come mostra l’ impietosa statistica che pubblichiamo. Il Papa ne ha ricevuta una in regalo, ma l’auto è germa nei garage vaticani perché il distributore più vicino si trova a Bolzano (l’unico in Italia). L’elettrico, invece, è un work in progress che funziona. Già a fine marzo i punti di ricarica erano 27.857, in 14.311 stazioni. Ma è un numero che cresce costantemente. E molti di noi ricaricano con la corrente di casa, cosa non semplice con l’idrogeno.

Butteremo soldi in una rete di distributori senza clienti

Purtroppo sulla tecnologia vincente nell’auto l’Italia non ha bei trascorsi. La stessa Anfia, che a lungo è stata una costola della Fiat, a suo tempo ha sposato l’opzione del metano, che purtroppo si è rivelata perdente. Di suo la Fiat snobbò il diesel, svendendo alla Bosch il brevetto strategico del common rail. L’industria tedesca ne ha fatto l’arma letale per prendere la leadership in Europa e asfaltare l’industria italiana. Ora la storia si ripete e, per non mettere in discussione l’esistente, si grida alla congiura cinese. L’idrogeno non è un’alternativa all’elettrico, la Volkswagen lo sta dicendo in tutte le salse. Può funzionare per alcuni utilizzi (mezzi pesanti, aerei, navi, treni), ma non certo nell’automotive. Invece faremo in modo di finanziare con il PNRR una bella rete di distributori, che tra un po’ dovremo foraggiare perché senza clienti.

