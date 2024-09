Bus lombardi sempre più elettrici: 23 nuovi a Como

Gli autobus lombardi ospitano sempre più batterie al posto del tradizionale serbatoio. Parlano i numeri del rapporto Motus-E: “Lombardia e Piemonte, insieme, coprono il 42% dell’immatricolato 2023”. Ne sono arrivati altri 23 a Como, 1100 green (compresi termici euro 6) entro il 2026.

Ma la Regione Lombardia finanzia ancora 56 nuovi bus diesel Euro 6)

«Regione Lombardia sostiene con convinzione il trasporto pubblico locale. Un rinnovamento del parco autobus che permetterà entro il 2026 di far circolare in Lombardia ben 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale».

Parole e numeri di Franco Lucente, assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, a Como durante la presentazione di 23 nuovi mezzi elettrici di Asf Autolinee, che permetteranno di avere quattro linee completamente elettrificate sul territorio urbano.

«Sul territorio urbano ed extraurbano di Como – ha aggiunto l’assessore – Regione Lombardia ha finanziato l’acquisto di 58 nuovi mezzi per un contributo complessivo di circa 8,2 milioni. In totale 2 bus elettrici e 56 diesel euro 6, che hanno sostituito mezzi obsoleti, consentendo di migliorare la qualità del servizio offerto, con benefici in termini di decongestionamento della rete stradale, minor inquinamento e maggiore sicurezza. Li chiamano green, ma restano pur sempre termici e con gas di scarico seppur ridotto.

Più elettriche le città, Milano in vetta

La differenza sono i centri urbani più grandi come conferma lo studio di Motus- E: «Alle 85 unità di Milano seguono le 74 Torino e le 44 di Genova: oltre la metà dell’immatricolato 2023 è appannaggio delle città del triangolo industriale».

