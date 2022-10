Bus elettrici per studenti disabili da Enel X e Arriva

Bus elettrici per studenti disabili a Roma grazie all’accordo tra Enel X e Arriva. Per coniugare sostenibilità e inclusione, fornendo un servizio essenziale.

Bus elettrici per studenti disabili, con manutenzione ed energia da rinnovabili

La partnership tra Enel X, che ha operato attraverso XBus, la joint venture con Infracapital e Arriva Italia, ha reso operativi 20 nuovi mezzi elettrici per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità. I nuovi e-bus forniti entrano a far parte della flotta di Arriva Italia che, dal 10 gennaio 2022 e in partnership con Meditral, gestisce il servizio di trasporto di studenti con bisogni educativi speciali e a ridotta capacità motoria nel comune di Roma Capitale. Enel X fornisce ad Arriva un pacchetto completo che prevede i 20 bus, l’installazione di una cabina di Medio/Bassa tensione; manutenzione e fornitura di energia proveniente da fonti rinnovabili. Grazie a Enel X Way, società di Enel dedicata per la mobilità elettrica, sono attive 10 infrastrutture per la ricarica degli e-bus. Oltre alla dashboard JuiceNet Manager per l’ottimizzazione delle ricariche notturne.

Ogni mezzo assistito da un servizio di telemedicina

Ogni veicolo è allestito con dotazioni avanzate per il trasporto di utenza diversamente abile, tra le quali un sollevatore idraulico automatico per il caricamento della carrozzina. È dotato di defibrillatore DAE e di un sistema di telemedicina che, in caso di malore improvviso di un passeggero, consente una diagnosi sul posto. Confrontando i dati vitali con una centrale presidiata da medici specializzati in grado di valutare in tempo reale la gravità della situazione. Per garantire la sicurezza, su tutti i veicoli è presente anche un sistema di videosorveglianza interna. Il servizio prevede che i ragazzi siano raggiunti e fatti salire sul mezzo presso le proprie abitazioni e accompagnati fino al proprio Istituto. È il Comune a certificare il corretto svolgimento del servizio, tramite un sistema di geolocalizzazione appositamente installato su tutti i veicoli.

