Burocrazia folle: scooter vecchio, niente rottamazione

Burocrazia folle: un lettore ci segnala che gli viene negato l’Ecobonus perché il suo scooter è troppo vecchio per essere classificato Euro. Quindi…

Burocrazia folle: manca l’Euro, niente Ecobonus

“Sono vittima di un paradosso tipico italiano. Vorrei cambiare lo scooter e prenderne uno elettrico, grazie agli incentivi attuali. Tramite il concessionario abbiamo effettuato la richiesta per l’ecobonus, ma è stata respinta con la seguente causale:

Relativamente alla targa indicata, i dati presenti in motorizzazione sono privi delle seguenti informazioni: Classe Euro.

Il proprietario del veicolo dovrà rivolgersi presso gli Uffici della Motorizzazione Civile di riferimento al fine di verificare e aggiornare le informazioni in questione.

Ho scoperto che una volta non era obbligatorio riportare la classe Euro (lo scooter è del 2002), mi sono rivolto alla Motorizzazione, ma loro dicono che non possono fare nulla, devo chiedere in Kimco. Adesso ci proverò, ma mi chiedo come sia possibile che non abbiano pensato a questa eventualità !!! in pratica più uno scooter è vecchio e più difficile sarà sostituirlo. Avete qualche consiglio in merito? “ . Maurizio Ruffini

Burocrazia folle: ma lo scopo non è togliere di mezzo gli scooter più vecchi? Risposta . Non riusciamo a capire come possa Kimco risolvere un problema burocratico davanti al quale alza le mani chi è deputato a farlo. Ovvero la Motorizzazione Civile. Anche noi abbiamo chiesto chiarimenti, finendo rimpallati da un ufficio all’altro senza successo. Ma che la norma sia assurda, togliendo il diritto di rottamare a chi avrebbe più diritto di farlo, non c’è dubbio alcuno. Se qualcuno nella nostra community ha le informazioni giuste per suggerire a Maurizio come uscire dall’impasse, è pregato di farlo. Scrivendo nello spazio dei commenti qui sotto o contattandoci alla mail info@vaielettrico.it . Non riusciamo a capire come possarisolvere un problema burocratico davanti al quale alza le mani chi è deputato a farlo. OvveroAnche noi abbiamo chiesto chiarimenti, finendo rimpallati da un ufficio all’altro senza successo. Ma che, togliendo il diritto di rottamare a chi avrebbe più diritto di farlo, non c’è dubbio alcuno. Se qualcuno nella nostra community ha le informazioni giuste per suggerire a Maurizio come uscire dall’impasse, è pregato di farlo. Scrivendo nello spazio dei commenti qui sotto o contattandoci alla mail ————————————————————————————————–