Burocrazia delle colonnine: 250 giorni per attaccare la spina

Meno burocrazia sulle colonnine? Un accordo per lo snellimento dell’iter appena firmato da MOTUS-E, E-Distribuzion e Utilitalia e un emendamento al Dl Semplificazioni appena ratificato in via definitiva dal Senato (leggi) alimentano la speranza che le cose possano cambiare. Solo così l’infrastruttura di ricarica italiana potrà svilupparsi, abilitando l’uso di massa dell’auto elettrica anche nel Bel Paese. Ma vediamo nel dettaglio quali sono i passaggi oggi richiesti per passare dal progetto di installazione di una colonnina di ricarica alla sua attivazione: un percorso che richiede fino a 250 gioni lavorativi.

Il “caso Roma” fece il giro d’Italia: decine di colonnine pubbliche di ricarica per auto, già piazzate e pronte a funzionare ma ancora inutilizzabili perché in attesa di allaccio alla rete elettrica, divennero “totem” di protesta e reciproche accuse. E per mesi ospitarono cartelli che attribuivano la responsabilità prima al Comune di Roma, poi al distributore Areti (leggi ).

Burocrazia: il 15% delle colonnine è in stand by

https://www.motus-e.org/analisi-di-mercato/giugno-2021-giro-di-boa-primi-bilanci-per-immatricolazioni-e-infrastrutture). Ma Roma, si scoprì, non è la sola città alle prese con la burocrazia della ricarica ( legg i). Milano non è messa molto meglio, e nemmeno il resto del Paese: quasi il 15% dei 23.275 punti di ricarica censiti oggi in Italia sono ancora in attesa di connessione alla rete, oppure risultano già individuati e pianificati, ma ancora avviluppati in complessi iter di autorizzazione (fonte MOTUS-E).

E servirebbe un ulteriore moltiplicatore per determinare il numero di impianti che i grandi operatori della ricarica, a partire dal principale, Enel X, sarebbero già pronti a piazzare in strada, per di più finanziandoli di tasca propria. Sulla carta, insomma, non dovrebbe essere un’impresa impossibile raggiungere l’obiettivo dei 110.000 punti di ricarica pubblici fissato dal Piano Nazionale Infrastrutture per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) per il 2030, quando in Italia circoleranno 6 milioni di auto a batterie.

Ma i Comuni tentennano, prendono tempo, chiedono garanzie, a volte pongono improbabili condizioni. Il resto lo fa la navetta di pratiche fra venditori e distributori di energia. Nella giungla di

una normativa bizantina si calcola che intercorrano 250 giorni lavorativi tra la domanda d’ installazione e l’entrata in funzione di un impianto. Solo una trentina di questi sono destinati all’esecuzione materiale dei lavori.

L’installazione è considerata infatti un bene primario e segue tutto l’iter necessario per costruire un manufatto su strada. Nei Comuni più grandi serve anche l’autorizzazione alla manomissione del suolo per la posa dei cavi e questo aggiunge pratiche alle pratiche.

Burocrazia e colonnine: 15 step per un sì

Per la sola connessione alla rete, sono necessari ben 15 passaggi, alcuni dei quali richiedono tempi non definiti o comunque biblici (90 giorni in media per le autorizzazioni di competenza degli enti locali, coinvolti in diverse sue funzioni tecniche e urbanistiche). Altri enti devono poi esprimersi in caso di vincoli paesaggistici o archeologici. Ciascuno ha proprie procedure e diversi attori.

Alcuni Comuni, per esempio, chiedono ancora la Segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA), benché il decreto semplificazioni dica che non è più necessaria. E questo vale solo per le stazioni in bassa tensione, fino a 100 kW. Per le iperfast in media tensione, invece, poiché occorrono due cabine supplementari, una di trasformazione e una di consegna, le autorizzazioni si moltiplicano.

Solo una volta ottenuto il via libera ad installare un impianto in un determinato luogo effettuando tutti i lavori di scavo e di impianto necessari, l’operatore può richiedere l’autorizzazione ad alimentarlo allacciandolo alla rete elettrica. Si rivolge al venditore, e questi al distributore. L’uno e l’altro stilano un preventivo dei costi che il richiedente può accettare o rifiutare perché troppo oneroso. In questo secondo caso tutto il lavoro precedente è da buttare. D’altra parte, non esiste una mappa d’insieme della rete elettrica che indichi i punti idonei all’allaccio, per prossimità e potenza prelevabile.

Dove metterle? Si va per tentativi

Gli operatori avanzano per tentativi. A volte inseguendo i desiderata dei Comuni, altre scegliendo in base alle potenzialità del sito (transiti medi, prossimità a punti d’attrazione). Solo

recentemente Enel Distribuzione ha messo a disposizione una mappa, ma relativa alla sua sola rete. Insomma, avanti di questo passo nei prossimi anni non sarà possibile fare il tanto atteso salto di qualità.

Nel 2019 e nel 2020 lo sviluppo della rete di ricarica è stato sostenuto (il 40-50% all’anno, con un sostanziale raddoppio nel biennio) ma ciò non basta a centrare gli obiettivi più ambiziosi del

PNIRE.

Occorre quindi una drastica sburocratizzazione e una razionalizzazione dei percorsi autorizzativi, uniformando le regole e semplificando l’installazione. I principali step andrebbero uniti in un unico atto autorizzativo, dalla determina di occupazione di suolo pubblico all’autorizzazione allo scavo: i soggetti che effettuano queste due fasi sono diversi e andare in successione fa soltanto perdere tempo.

Sono pochi 8 anni di concessione

E poi ci sono i tempi per l’allaccio alla rete elettrica che a volte sono lunghissimi: a Roma molte colonnine sono rimaste “spente” per oltre un anno. Perché non consentire che le due pratiche (quella tecnico urbanistica e quella per l’allaccio) procedano parallelamente? La legge prevede lo strumento della conferenza di servizi semplificata: sarebbe quella la sede idonea ad autorizzare sia i lavori e l’occupazione del suolo pubblico, sia la connessione alla rete. Si calcola che una riforma di questo

tipo basterebbe a ridurre i tempi medi a 45-60 giorni.

Oltre alla necessità di regolare in modo uniforme e semplificato l’installazione delle infrastrutture di ricarica, c’è poi un problema legato ai tempi della concessione. Oggi la durata è di 8 anni. Ma l’innovazione della tecnologia, l’allungamento della vita utile delle infrastrutture e una sempre maggiore potenza richiede tempi più lunghi per l’ammortamento degli investimenti. Quindi la durata della concessione dovrebbe essere portata ad almeno trent’anni.