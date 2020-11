Buono mobilità: poche le bici, bisogna accontentarsi

Mancano veramente le bici elettriche sul mercato? Alcuni lettori ci segnalano poca disponibilità, qualcuno dice che i buoni gli sono stati rifiutati addirittura in tre negozi. Abbiamo fatto il nostro fact checking telefonando agli esercenti convenzionati. La carenza di prodotto c’è tutta, ma nessuno degli esercenti contatti ha rifiutato il buono, anzi. Non si rischia di restare senza e-bike, ma bisogna spendere tempo e accontentarsi. Molto rare, invece, le e-mountain bike.

Il mercato delle bici è sotto stress da domanda

Oltre il canale dei negozi fisici c’è l’offerta online e anche qui non si rischia di non spendere il buono. Coperta pure la fascia sui 700/800 euro ovvero quella dedicata alle persone che non hanno disponibilità economica e non possono mettere un contributo personale troppo alto. Il problema sono le mountain bike, l’oggetto elettrico a due ruote più difficile da trovare. Per trovare la soluzione migliore avete a disposizione ben 4853 rivenditori. Anche la Gdo con alcuni punti vendita della Conad o della Coop.

I buoni? Tutti li vogliono

Abbiamo telefonato a quattro rivenditori inseriti nella lista degli accreditati dal ministero dell’ambiente. Ci siamo presentati come beneficiari del buono mobilità in cerca di una e-bike. Tutti ben contenti di risponderci. Uno ci ha invitato a passare da lui: “Sono aperto anche il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18“. Siamo in Emilia-Romagna zona arancione dove è possibile anche fare acquisti al di fuori del proprio Comune in caso di mancanza nel luogo di residenza o domicilio. Siamo stati fortunati? Ci sembra strano che un commerciante rinunci alla vendita anche in caso di ritardi nel rimborso statale anche perché quest’anno i rivenditori hanno lavorato molto bene.

La city bike si, la mountain bike è quasi introvabile

Il buono si potrà pure spendere, ma si rischia di prendere solo e-bike. A Bologna abbiamo chiamato tre commercianti. Ecco cosa ci racconta il primo a cui abbiamo chiesto di non spendere più di 800 euro. Pronta la risposta: “La più economica costa 890 euro. Una city bike Adriatica E2“. La disponibilità è minima e osiamo chiedere di una mountain bike elettrica: “Dovrebbero arrivarne due biammortizzate“. Attenzione a cantare vittoria se il conto in banca piange: “Siamo sui 2 mila euro“. Avanti un altro: “Sono pieno, dipende da cosa cerca“. Battiamo ancora sul tasto economico: “Quella che costa meno è sui 999 euro, un Argento Piuma e non c’è problema di disponibilità“. Si tratta della foldable e-bike di un’azienda di Calderara di Reno nel bolognese che commercializza anche monopattini. Penuria viene dichiarata da un altro esercente di Bologna: “C’è poca roba, mi è arrivata proprio ieri un Atala E-run 6.1“. Qui siamo sui 900 euro. Se per le city -bike si trova qualcosa di interessante, diventa dura per le e-mtb.

A Maranello solo modelli di alta gamma: bici sopra i 5 mila euro

Abbiamo provato nella patria della Ferrari, nella capitale della velocità e del lusso motoristico e una bici proletaria proprio non esiste. Almeno dal rivenditore contattato: “C’è veramente poco, ci arriva qualcosa in carbonio ma dai 5 mila euro a salire. Abbiamo degli ordini ma per le consegne se ne parla a marzo/aprile se non più tardi ovvero“. I 500 euro del buono più 300/400 euro massimo che vogliamo spendere non trovano spazio nel paese in provincia di Modena: “Trattiamo modelli di alta gamma. Roba da fuoristrada si parte da 1800 euro a salire, la fascia bassa non è presente nel nostro catalogo“. Abbiamo decisamente sbagliato indirizzo.

Parla Energeko: “Problemi in tutta Europa. Emtb solo di fascia alta”

“Si fa fatica anche a trovare le bici per bambini”. Parola di Valentina di Energeko da Roma, pionieri del settore (leggi qui), che ci offre la sintesi: “C’è stato un aumento esponenziale delle vendite con il primo lockdown e tra difficoltà logistiche e produttive il sistema non è riuscito a stare in pari con la domanda. Un fenomeno europeo che tocca anche i grandi marchi. C’è difficoltà a trovare la componentistica”. Ma nel vostro negozio cosa si può comprare? “Possiamo contare su circa il 15 % dell’assortimento. Riusciamo a soddisfare la domanda anche se magari non la richiesta di un determinato modello. Con le mountain bike si fa fatica anche per le muscolari, e le elettriche si trovano solo di fascia alta, sui 1800 euro“. Le richieste arrivano da tutta Italia: “Le spediamo, ma hanno aumentato le tariffe. Si devono aggiungere sui 100 euro“.

E online? Offerta limitata ma si trovano anche le emtb

Il buono mobilità si può spendere anche sui negozi online, dove abbiamo trovato diverse offerte ma pure diversi modelli con su scritto esaurito. Su Amazon c’è un link dedicato dove con semplicità si utilizza il buono. La scelta è limitata e scopriamo che ci sono le due ruote o il monopattino da buono e quelle escluse dall’incentivo. Nel sito sono in vendita e-bike, bici elettriche pieghevoli e anche emtb. Quando abbiamo visitato il sito abbiamo visto due modelli, l’offerta può variare, uno da 1200 euro e l’altro da 1900. Insomma come minimo bisogna aggiungere 700 euro ai 500 del buono. Non sono pochi.