Buoni elettricità per pagare la ricarica, non è un’idea?

Buoni elettricità, per pagare le ricariche, sulla falsariga dei buoni benzina: non sarebbe un'idea? Cristian, un lettore, li ritiene una buona soluzione. Vaielettrico risponde.

Buoni elettricità, come i buoni pasto e i buoni benzina, per aziende e privati

“Che cosa ne pensate di una creazione di buoni elettricità, esattamente come i buoni pasto e i buoni benzina? Sarebbero emessi direttamente da Enel distribuzione. In modo che ogni utente potrebbe scalarli dalla propria bolletta, visto che tutti i rivenditori pagano l’energia a Enel distribuzione. Secondo me, aiuterebbe molto per le ricariche domestiche aziendali, ma non solo perché potrebbero far comodo a tutti. Anche per Enel distribuzione aumenterebbero la liquidità e forse anche gli investimenti“. Cristian Conti.

Risposta. Premessa: non siamo specialisti in materia e saremo ben lieti se qualche lettore più preparato di noi ci aiuterà a dare chiarimenti. L’Eni spiega che i Buoni Carburante Elettronici sono carte prepagate, a valore scalare, disponibili in versione usa e getta o ricaricabile. Sono tutti dotati di banda magnetica e codice a barre: le transazioni sono tracciabili e quindi facilmente rendicontabili dalle aziende. Nell’elettrico al momento esistono soluzioni proposte sotto formula di abbonamenti mensili: acquisti una certa quantità di kWh a un prezzo scontato. Enel X Way, per esempio, offre la Small a 25 euro/mese per 70 kWh o la Large a 45 euro con soglia di consumo a 145 kWh. Sono sicuramente convenienti, rispetto all’acquisto di singola ricariche, ma sono comunque uno strumento diverso. E soprattutto riguardano solo il rifornimento nelle colonnine pubbliche. Resta il problema delle ricariche a casa: al momento per quel che ne sappiamo, l’unica strada per rendicontarle è l’utilizzo di una wall-box intelligente. Non a caso chi ha auto ibride plug-in aziendali finisce per usare quasi solo il motore a benzina, proprio per l’impossibilità di fare rimborsi-spese per la ricarica a casa.