Buio fitto sulla Luce (Ferrari), che fine ha fatto?

Buio fitto sulla Luce: che fine ha fatto il primo modello elettrico della Ferrari, dopo la controversa presentazione di maggio? Lo chiede un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Buio fitto sulla Luce: si sa se ne stanno vendendo?

“Che ne è stato della Ferrari Luce? Dopo la presentazione (se ricordo bene a Roma) e le critiche spietate del maggio scorso non ne ho più sentito parlare. Mi aveva colpito la feroce bocciatura di questo modello scritta su Quattroruote dal grande designer Walter de Silva. Di solito chi fa questo mestiere non parla male dei colleghi, ma in quell’articolo c’erano parole di fuoco. Si sa se poi ne stanno vendendo o se, come previsto da tanti critici, sarà un grande flop, forse il primo dopo tanti anni per il Cavallino? Non parlo di corse di Formula Uno, naturalmente, ma di auto di produzione da vendere ai clienti. Preciso che non sono interessato a comprarla la Luce, la mia è solo curiosità di chi segue da sempre la Ferrari con simpatia. Grazie per una vostra eventuale risposta e complimenti per il lavoro che fate”. Alberto Poggi

Si punta a Oriente, da ultimo con un party a Singapore

Risposta. Da quel che ne sappiamo, dopo la freddissima accoglienza ricevuta in Europa, la Ferrari ha concentrato le attività promozionali nel Far East. Tra Cina e dintorni sembra che non ci sia stato il gelo che si è registrato qui e anzi che le vendite della Luce stiano andando piuttosto bene. A fine luglio da Maranello avevano fatto sapere che la produzione 2026, 500 vetture, era già esaurita. Da allora si lavora quindi per il 2027 con diversi eventi. L’ultimo è stato segnalato proprio in questo week-end, a Singapore, in concomitanza con il Gran Premio di Formula Uno. La Ferrari l’ha organizzato con la banca d’affari J.P.Morgan, in grado di mobilitare potenziali clienti a cui non fa paura il prezzo di 550 mila euro. E sembra che l’evento sia andato bene, a giudicare da quel che ne ha scritto su LinkedIn (qui) un top manager di nobile casata come Ludwig zu Hohenlohe di Cirranric.