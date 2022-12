Bufale su auto elettrica e futuro a idrogeno: di tutto, di più

Un futuro all’idrogeno? Gianfranco è sicuro; Alessandro è tentato di crederci; Mirco, più scettico, si limita a postare l’ennesimo articolo “peloso” che, fra mistificazioni e omissioni lascia intendere che sì, piuttosto dell’elettrico…Potete inviare i vostri quesiti a info@vaielettrico.it

Non credo nell’elettrico: il futuro è l’idrogeno

“Buongiorno, non credo all’elettrico 100% come futuro. Siamo un paese che energeticamente dipendiamo da altri, lo si vede in questo periodo di emergenza.

E non mi sembra, ma potrei sbagliare, che nemmeno questo governo abbia intenzione di mettere mano a investimenti per fonti alternative rinnovabili. Non ci si scordi di ciò che accadde con il diesel, misero soprattassa…potrebbero farlo anche con l’elettrico. Già alcuni paesi, dopo aver incentivato l’acquisto, tendono a penalizzarne l’uso, Austria, Svizzera e credo Danimarca o giù di lì. Da noi Alessandria proibisce l’elettrico in centro, troppo alti i costi energetici alle colonnine. Il 2035 sembra lontano ma… è vicinissimo, credo invece nell’idrogeno, Toyota ha aperto un distributore a Venezia, se ho capito bene, producendo già una autovettura. In fondo si tratta di “acqua” e il problema dello stoccaggio è relativo paragonato ai problemi dell’elettrico puro. Desidererei un parere di tutti esperti e non. Grazie!“ Gianfranco

Toyoda è convinto: sarà lungimiranza?

“Auto elettriche? Per il capo di Toyota non domineranno il futuro

Mi pacerebbe avere un vostro parere su questo articolo: secondo voi Toyoda è come Jim Keyes di Blockbuster o veramente un lungimirante? Io propenderei per la prima. Magari vedo all’orizzonte l’idrogeno, ma che le termiche resistano da qui ai prossimi 50 anni… mha, altamente improbabile … voi che ne dite?“Alessandro Eligio Bruni

L’auto ad idrogeno è un non senso. Ecco perchè

Risposta-E’ il sogno, o il miraggio, du un futuro con le auto ad idrogeno ad accomunare tre lettori che ci chiedono un parere. Bene, il nostro parere è che l’auto idrogeno è un non senso, e quindi non la vedremo mai affollare le nostre strade. Il motivo l’abbiamo spiegato innumerevoli volte ma è il caso di ribadire alcuni concetti. L’idrogeno non c’è in natura, ma deve essere prodotto spezzando i legami molecolari con altri elementi a cui è sempre legato. E’ un processo dispendioso.

E’ economicamente sostenibile quello grigio, derivato dal gas naturale con procedimento chimico detto “steam reforming”. Ma in questo caso le emissioni di CO2 equivalgono a bruciare direttamente il gas.

E’ invece economicamente insostenibile ed energeticamente inefficiente quello verde, ottenuto dall’acqua attraverso l’elettrolisi assorbendo tre volte più energia elettrica di quanta non ne possa poi restituire. Anche ammettendo che l’energia utilizzata fosse tutta rinnovabile, se ne sprecherebbero i due terzi abbondanti. Dopodichè attraverso le celle a combustibile lo si può ritrasfromare in energia elettrica per alimentare un’auto che sarebbe a tutti gli effetti un’auto elettrica, ma con l’energia stoccata nelle bombole anzichè nelle batterie.

Ma l’idrogeno servirà, non sprechiamolo sulle auto

Non è più logico utilizzare drettamente l’elettricità e piuttosto affinare la tecnologia delle batterie per averne di più capaci, meno costose e a ricarica più rapida? Oppure lo si può bruciare in motori termici riadattati, aggiungendo altra inefficienza (solo il 30% diventa movimento, il restante 70% si dissipa in calore) all’inefficienza iniziale. Dobbiamo poi considerare i problemi di distribuzione (stazioni di rifornimento molto costose, trasporto con autocisterne refrigerate a -253 gradi) e la complessità intrinseca dei veicoli, fra celle a combustibile e contenitori capaci di sopportare anche 700 atmosfere.

Tutto questo per cosa? Mille km di autonomia anzichè 500 o un rifornimento in 5 minuti anzichè 30?

L’idrogeno già serve (nella produzione di fertilizzanti a base di ammoniaca, per esemio) e servirà molto di più in futuro _ quello verde ricavato dall’acqua _ per sostituire il gas naturale nei processi industriali che richiedono calore, come cementifici, siderurgia, ceramiche, alimentare. E anche in quei mezzi di trasporto che richiedono molta potenza per lunghi periodi, percorrendo tratte definite e ripetitive, da punto a punto; come gli aerei di linea, le navi e probabilmente i tir di grande tonnellaggio o le grandi macchine da costruzione.

Sono veicoli che difficilmente potranno essere alimentati da batterie (ne servirebbero di enormi e pesantissime), quindi non avranno alternative green, se non l’idrogeno. Che è un vettore energetico prezioso, da non sprecare per auto già in grado di funzionare egregiamente con le batterie.

volesse approfondire, consiglio la lettura di un piccolo libretto dai grandi contenuti: Per chi, consiglio la lettura di un piccolo libretto dai grandi contenuti: qui i riferimenti

PS: Gianfranco, non entro nel merito delle altre questioni (indipendenza energetica, rinnovabili, retromarce vere o presunte ecc.) perchè anche la disinformazione ha un limite, e con lei bisognerebbe proprio partire dall’ABC.