Bufale in libertà/ In Corsica stop alle elettriche, dannose per le capre.

“Un villaggio in Corsica dice stop alle auto elettriche, problemi alle capre“. Il problema è che ci cascano in tanti. Favorevoli e contrari all’elettrico che, letto il titolo, si arrabattano nell’offrire la loro visione del mondo. Eppure basterebbe una sana e genuina diffidenza davanti alla notizia.

L’ironia che il lettore distratto perde di vista e i cercatori di like che sguazzano nelle fake news

Una notizia di questo genere è da scansare velocemente. Al contrario si contano milioni di visualizzazioni, decine di migliaia di commenti sul nulla. Il sindaco del piccolo Comune, preso d’assalto da richieste di informazioni, spiega ironicamente che le capre sono in salute e ringrazia per la pubblicità.

Tutto è partito da un video su TikTok, dall’account l’ochju corsu, che si diletta chiaramente in racconti ironici. Una risata e via. Purtroppo non è andata così.

Ci sono siti che hanno riprodotto gli articoli con l’intelligenza artificiale, incapace di cogliere l’assurdità della notizia, finendo per inondare il web. E come si sa, una bugia riportata più volte diventa una verità che si propaga sui social, dove spesso le notizie si scorrono ma non si leggono.

E via con i commenti di chi si è fermato al titolo e letto velocemente. Quindi leggiamo: «Un villaggio di mentecatti, meglio un euro -7 così vedi come respirano meglio» oppure «Sono gli effetti della imponente campagna di disinformazione e di menzogne avviata dai difensori del fossile e dai nemici dell’innovazione. Ovviamente da parte mia, se già avevo poca intenzione di recarmi in Corsica, adesso proprio ci metto una pietra sopra». Non manca la politica: «Salvini ora fa il sindaco in Corsica?».

Gli estensori dell’articolo su GT Automotive – citiamo uno tra i tanti siti – naturalmente hanno fatto il pieno di like e condivisioni sui social.

In Corsica, al Comune di Castifao se la ridono anche le capre

Al Comune corso di Castifao, solo 156 abitanti, visto l’eco mediatica si prendono la briga di rispondere. Con un post che almeno fa ridere, ma non manca un ammonimento: «Il video parodia annuncia che a Castifao sono vietate le auto elettriche. Questo ci ricorda che dovremmo leggere le informazioni pubblicate sui social con molta attenzione».

E poi la precisazioni condita con un filo di ironia. «Non abbiamo deciso il divieto per i veicoli elettrici, la nostra campana funziona bene e non suona alle 3 del mattino, le capre stanno benissimo, e soprattutto non abbiamo il servizio “asino comune“ (quello fatto passare come iniziativa del Comune in alternativa alle auto Ndr) per spostarsi in paese 😆😅».

Ridiamoci sopra e «Grazie per questa pubblicità per il nostro paese, perché abbiamo ricevuto tante telefonate in municipio, anche le più insolite».

