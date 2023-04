Brutte sorprese da una i3 usata (con range extender)

Brutte sorprese da una BMW i3 con range extender, acquistata usata. Ce li descrive Lorenzo, un lettore costretto a una bella spesa per le riparazioni.

Brutte sorprese: 15.800 euro spesi in riparazioni

“N on potendoci permettere un’auto elettrica nuova con un’autonomia importante, abbiamo acquistato una BMW i3 con Range Extender usata a maggio 2022. Con 7 anni di vita e 100.000 km, perfetta per gli spostamenti quotidiani in settimana e qualche uscita più lunga in regione nel fine settimana, come le partite di calcio dei ragazzi. Dopo 8 mesi e 120.000 km ci siamo trovati con motore elettrico e centralina da sostituire, più qualche altra bazzecola, per un danno di 15.800 euro ivati, pari al prezzo di acquisto. Indagando scopro, tramite certificato cronologico acquistato online al PRA, che è stata in mano a non uno ma ben due noleggi a lungo termine. Prima un’azienda di fleet management e poi una banca leasing. Quindi potenzialmente due utenti che l’hanno usata ‘spavaldamente’, tanto se si fosse rotto qualcosa non sarebbero stati loro a pagare “ .

Possibile che un motore elettrico duri così poco? L’hanno usato così male?

“ Quindi come ho scritto nell’oggetto della mia mail, occhio alla storia dell’auto, perché quando si rompe l’elettrico sono dolori (per non dire cxxxx amari). E il problema sarà sempre più evidente, dato che l’opzione del noleggio a lungo termine anche a privati è in espansione. Ma poi: possibile che un motore elettrico duri così poco? L’hanno usato così male? Dov’è finita la media di 600.000 km (indicazione trovata sul web) per un motore elettrico? Magari avete dedicato un articolo al tema del motore elettrico e della sua durata stimata…ma non l’ho trovato. Grazie mille “. Lorenzo Cassani

Brutte sorprese nelle EV di seconda mano? Vediamo…

Risposta. La i3 con range extender (un motore a benzina Kimco che entra in funzione per alimentare l’elettrico se la carica scende sotto il 5%) non è stata un’auto vendutissima in Italia. E non è facile trovare statistiche sull’affidabilità. I lettori che hanno condiviso le loro esperienze con questa auto (come Edilio e Livio) non ci hanno descritto particolari problemi. E neppure nel bilancio di un sito di riferimento per le auto usate come WhatCar si trovano difetti gravi, simili a quelle descritti da Lorenzo. Ma ci riserviamo di approfondire. Con una riflessione, che nasce dalle parole del lettore: quali sono gli aspetti specifici da tenere in considerazione nell’acquistare un’elettrica usata? Il fatto che provenga da un noleggio a lungo termine ti deve mettere in guardia? Il mercato delle elettriche di seconda mano sta nascendo ora, con una sua specificità (e cautele per chi compra) del tutto peculiari. Aiutateci a documentari. La i3 con range extender (unche entra in funzione per alimentare l’elettrico se la carica scende sotto il 5%) non è stata un’auto vendutissima in Italia. E non è facile trovareI lettori che hanno condiviso le loro esperienze con questa auto (come) non ci hanno descritto particolari problemi. E neppure nel bilancio di un sito di riferimentocome WhatCar si trovano, simili a quelle descritti da Lorenzo. Ma ci riserviamo di approfondire. Con una riflessione, che nasce dalle parole del lettore: quali sono gli aspetti specifici da tenere in considerazione nell’acquistare un’elettrica usata? Il fatto chea lungo termine ti deve mettere in guardia? Il mercato delle elettriche di seconda mano sta nascendo ora, con(e cautele per chi compra) del tutto peculiari. Aiutateci a documentari.

